У США прогримів смертельний вибух на заводі: відео НП

У місті Х'юстон (США) у п'ятницю, 24 січня, стався вибух на заводі, в результаті якого загинули дві особи.

Інцидент трапився рано вранці на північному заході міста – на вулиці Гесснер, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вибухнула промислова будівля компанії Watson Grinding & Manufacturing. Попередньо, загиблі були співробітниками підприємства.

У приміщенні вибило вікна, а уламки розкидало приблизно на півмилі (близько 0,8 кілометра). Поблизу були житлові райони.

Правоохоронці почали кримінальне розслідування, щоб встановити, чи був підпал причиною НП.

"Цей вибух відчувався досить далеко", – заявив начальник поліції на пресконференції.

Click2Houston передає, що в однієї з жертв залишився 21-річний син, який є морським піхотинцем і перебуває за кордоном.

18 осіб також звернулися до районних лікарень, скаржачись на проблеми, пов'язані з вибухом.

In all my years, I've never seen this on our local radar. A giant explosion occurred just before 4:30 am this morning in Northwest Houston and was felt more than 20 miles away. Radar clearly shows this brief FLASH of reflectivity from NW Houston. #explosion #Houston #Radar pic.twitter.com/6XJ5Wa5P0K