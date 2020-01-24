У США прогримів смертельний вибух на заводі: відео НП

У місті Х'юстон (США) у п'ятницю, 24 січня, стався вибух на заводі, в результаті якого загинули дві особи.
Інцидент трапився рано вранці на північному заході міста – на вулиці Гесснер, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Вибухнула промислова будівля компанії Watson Grinding & Manufacturing. Попередньо, загиблі були співробітниками підприємства.
У приміщенні вибило вікна, а уламки розкидало приблизно на півмилі (близько 0,8 кілометра). Поблизу були житлові райони.
Вибух у Х'юстоні
The New York Times
Правоохоронці почали кримінальне розслідування, щоб встановити, чи був підпал причиною НП.
"Цей вибух відчувався досить далеко", – заявив начальник поліції на пресконференції.
Click2Houston передає, що в однієї з жертв залишився 21-річний син, який є морським піхотинцем і перебуває за кордоном.
18 осіб також звернулися до районних лікарень, скаржачись на проблеми, пов'язані з вибухом.
January 24, 2020
In all my years, I've never seen this on our local radar. A giant explosion occurred just before 4:30 am this morning in Northwest Houston and was felt more than 20 miles away. Radar clearly shows this brief FLASH of reflectivity from NW Houston. #explosion #Houston #Radar pic.twitter.com/6XJ5Wa5P0K- Mike Iscovitz (@ Fox26Mike) January 24, 2020
Major explosion in Northwest Houston, neat Clay & Gessner. Did you hear it this morning? HPD blocking off the "hot zone" - Clay, Gessner, Steffani, and Genard @ abc13houston #breaking #houston #traffic pic.twitter.com/JTddN7NFYl- Katherine Whaley (@ KatherineABC13) January 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії в провінції Таррагона (автономна область Каталонія) прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі. Відомо про 8 поранених. Двоє з них отримали серйозні опіки.
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