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25 січня • оновлено в 00:48
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У США прогримів смертельний вибух на заводі: відео НП

1.4т
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У місті Х'юстон (США) у п'ятницю, 24 січня, стався вибух на заводі, в результаті якого загинули дві особи.

Інцидент трапився рано вранці на північному заході міста – на вулиці Гесснер, передає The New York Times (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вибухнула промислова будівля компанії Watson Grinding & Manufacturing. Попередньо, загиблі були співробітниками підприємства.

У приміщенні вибило вікна, а уламки розкидало приблизно на півмилі (близько 0,8 кілометра). Поблизу були житлові райони.

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Вибух у Х'юстоні

Вибух у Х'юстоні

The New York Times

Правоохоронці почали кримінальне розслідування, щоб встановити, чи був підпал причиною НП.

"Цей вибух відчувався досить далеко", – заявив начальник поліції на пресконференції.

Click2Houston передає, що в однієї з жертв залишився 21-річний син, який є морським піхотинцем і перебуває за кордоном.

18 осіб також звернулися до районних лікарень, скаржачись на проблеми, пов'язані з вибухом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії в провінції Таррагона (автономна область Каталонія) прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі. Відомо про 8 поранених. Двоє з них отримали серйозні опіки.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
США Х'юстон
Теги
смерть видео вибух
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