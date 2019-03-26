У США трапилася нова НП з Boeing 737 MAX

Лайнер Boeing 737 MAX екстрено сів в американському аеропорту Орландо у Флориді через проблеми з двигуном.
На борту перебували тільки двоє пілотів і двоє пасажирів. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Управління громадянської авіації. НП трапилася о 19:00 за місцевим часом.
Відзначається, що літак авіакомпанії Southwest Airlines переганяли порожнім до Каліфорнії на місце тимчасового зберігання. Одразу після вильоту у машини відмовив правий борт і пілоту довелося повернутися назад.
Boeing 737 MAX
Reuters
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Рен ТВ
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Відзначимо, раніше Європейський Союз призупинив усі польоти Boeing 737 MAX після авіакатастрофи літака цього ж типу в Ефіопії 10 березня.
Про припинення польотів Boeing 737 MAX і його модифікацій заявили низка африканських і центральноамериканських авіакомпаній. Влада Китаю, Індонезії, В'єтнаму, Сінгапуру, Омана, Малайзії та Австралії також розпорядилися тимчасово припинити використання цих повітряних суден.
Посилили вимоги до пілотів літака і в Індії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. Усі 157 людей загинули.
Це не перша аварія цієї моделі лайнера. Так, уранці 29 жовтня індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.
На борту перебували 188 осіб, враховуючи екіпаж, усі вони загинули.
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