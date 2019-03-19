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У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

1.8тЧитати матеріал російською

У США через повінь затопило військову базу "Оффат" у штаті Небраска, де знаходяться американські "літаки судного дня".

Про це повідомив командувач 55-м авіакрил Військово-повітряних сил США полковник Майкл Маніон у Facebook. Вода почала прибувати 15 березня. За три дні базу затопило майже на третину.

Повінь пошкодила 30 будинків із двохсот, під водою знаходиться кілометр злітно-посадкової смуги. Рівень води піднявся через рекордний снігопад і зниження тиску повітря.

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Літак "Судного дня" США

Літак "Судного дня" США

В "Оффаті" розташовується штаб-квартира Стратегічного командування Збройних сил США. Там знаходяться літаки Boeing E-4B Nightwatch ( "Судного дня").

Їх усього чотири на озброєнні ВПС США, один із них завжди повинен бути готовий до вильоту протягом декількох хвилин.

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

Facebook Майкла Маніона

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон" (називають зброєю "Судного дня") несе небезпеку для самої РФ, так як його збираються протестувати в "практичному варіанті".

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США
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