У США сталася НП на базі з літаками "Судного дня": що відомо

У США через повінь затопило військову базу "Оффат" у штаті Небраска, де знаходяться американські "літаки судного дня".

Про це повідомив командувач 55-м авіакрил Військово-повітряних сил США полковник Майкл Маніон у Facebook. Вода почала прибувати 15 березня. За три дні базу затопило майже на третину.

Повінь пошкодила 30 будинків із двохсот, під водою знаходиться кілометр злітно-посадкової смуги. Рівень води піднявся через рекордний снігопад і зниження тиску повітря.

Літак "Судного дня" США

В "Оффаті" розташовується штаб-квартира Стратегічного командування Збройних сил США. Там знаходяться літаки Boeing E-4B Nightwatch ( "Судного дня").

Їх усього чотири на озброєнні ВПС США, один із них завжди повинен бути готовий до вильоту протягом декількох хвилин.

Facebook Майкла Маніона

Facebook Майкла Маніона

Facebook Майкла Маніона

Facebook Майкла Маніона

Facebook Майкла Маніона

Facebook Майкла Маніона

Facebook Майкла Маніона

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон" (називають зброєю "Судного дня") несе небезпеку для самої РФ, так як його збираються протестувати в "практичному варіанті".

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