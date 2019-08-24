У США спіймали мутанта з двома ротами: опубліковані фото

У США пара з міста Платтсбург зловила під час риболовлі на озері Шамплейн істоту з двома ротами.

Відзначається, що Деббі Гедес разом із чоловіком Адамом спочатку не зрозуміли, що сталося. Жінка відчула, що вудка смикається сильніше, ніж зазвичай, і вирішила, що на гачок попалася велика риба, пише Daily Star.

Однак, коли Деббі витягла з води озерну форель, розміри риби нітрохи її не здивували.

Деббі Гедес зі своїм уловом Daily Star

Деббі Гедес зі своїм уловом Daily Star

Розглянувши рибу, рибалки помітили, що у неї два рота. Вони сфотографували її, після чого випустили назад в озеро.

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