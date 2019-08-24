Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У США спіймали мутанта з двома ротами: опубліковані фото

1.1т Читати матеріал російською

У США пара з міста Платтсбург зловила під час риболовлі на озері Шамплейн істоту з двома ротами.

Відзначається, що Деббі Гедес разом із чоловіком Адамом спочатку не зрозуміли, що сталося. Жінка відчула, що вудка смикається сильніше, ніж зазвичай, і вирішила, що на гачок попалася велика риба, пише Daily Star.

Однак, коли Деббі витягла з води озерну форель, розміри риби нітрохи її не здивували.

Новини
Тільки мертва риба: у мережі показали фото порожніх пляжів Криму
Деббі Гедес зі своїм уловом

Деббі Гедес зі своїм уловом

Daily Star

Деббі Гедес зі своїм уловом

Деббі Гедес зі своїм уловом

Daily Star

Розглянувши рибу, рибалки помітили, що у неї два рота. Вони сфотографували її, після чого випустили назад в озеро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американо-іспанська команда вчених зуміла створити ембріон-химеру з клітин людини і мавпи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...