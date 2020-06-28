У США спалахнули лісові пожежі: під загрозою сотні будинків. Фото і відео катастрофи

У штаті ЮТА (США) попередньо через феєрверки трапилися сильні пожежі в лісах.

Як повідомляє Utah Fire Info, вогонь виник в місті Ліхай, в 45 кілометрах на південь від столиці штату Солт-Лейк-Сіті.

Через сильну пожежу довелося евакуювати жителів десятка житлових будинків в містах Ліхай і Дрейпер. Ще сотні будинків опинилися в зоні катастрофи.

Пожежа в штаті Юта, США Twitter \ Justi Reeves

Відзначається, що після того як рятувальники загасили одне вогнище, друге розгорілося ще сильніше через сильний вітер. Площа пожежі склала близько 81 га.

Чиновники з державного пожежного командування повідомили, що пожежа трапиался через феєрверк. Також вже відомий чоловік, який влаштував пожежу. Він почав співпрацю з правоохоронними органами.

Відзначається, що феєрверки заборонені в штаті Юта, за винятком днів, приурочених до свят, таких як День незалежності або Новий рік.

Через пожежу стався обрив ліній електроенергії в регіоні. Відзначається, що близько шести тисяч сімей залишилися без світла.

Про постраждалих або загиблих інформації немає.

Пожежа в штаті Юта, США Twitter\Riley Adamson

Пожежа в штаті Юта, США Twitter \ Justi Reeves

Пожежа в штаті Юта, США Twitter \ Justi Reeves

Пожежа в штаті Юта, США Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський штат Флорида охопили масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим більше 1 600 місцевих жителів були змушені покинути свої будинки.