У США спалахнули лісові пожежі: під загрозою сотні будинків. Фото і відео катастрофи
Пожежа в штаті Юта, США. Twitter \ Justi Reeves
У штаті ЮТА (США) попередньо через феєрверки трапилися сильні пожежі в лісах.
Як повідомляє Utah Fire Info, вогонь виник в місті Ліхай, в 45 кілометрах на південь від столиці штату Солт-Лейк-Сіті.
Через сильну пожежу довелося евакуювати жителів десятка житлових будинків в містах Ліхай і Дрейпер. Ще сотні будинків опинилися в зоні катастрофи.
Пожежа в штаті Юта, США Twitter \ Justi Reeves
Відзначається, що після того як рятувальники загасили одне вогнище, друге розгорілося ще сильніше через сильний вітер. Площа пожежі склала близько 81 га.
Чиновники з державного пожежного командування повідомили, що пожежа трапиался через феєрверк. Також вже відомий чоловік, який влаштував пожежу. Він почав співпрацю з правоохоронними органами.
Відзначається, що феєрверки заборонені в штаті Юта, за винятком днів, приурочених до свят, таких як День незалежності або Новий рік.
Через пожежу стався обрив ліній електроенергії в регіоні. Відзначається, що близько шести тисяч сімей залишилися без світла.
Про постраждалих або загиблих інформації немає.
Пожежа в штаті Юта, США Twitter\Riley Adamson
Пожежа в штаті Юта, США Twitter \ Justi Reeves
Пожежа в штаті Юта, США Twitter \ Justi Reeves
Пожежа в штаті Юта, США Карта
Як повідомляв OBOZREVATEL, американський штат Флорида охопили масштабні лісові пожежі. У зв'язку з цим більше 1 600 місцевих жителів були змушені покинути свої будинки.