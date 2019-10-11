У США високопоставлений дипломат оголосив про відставку через Україну

Старший радник держсекретаря США Майка Помпео, дипломат Майкл Маккінлі подав у відставку на тлі скандалу, який розгорівся через можливий тиск американського президента Дональда Трампа на Україну.

Про це повідомляє The Washington Post..

"Хоча він безпосередньо не займався Україною, як і багато інших, він був розчарований відсутністю публічної підтримки дипломатів із боку секретаря, які були згадані в суперечці щодо України і яких закликали дати свідчення перед комітетами Палати, які проводять розслідування імпічменту дій Трампа і його особистого адвоката Рудольфа Джуліані", – сказано в статті американського видання.

Маккінлі подав у відставку через Україну miamidiario.com

Відзначається, що особливі побоювання у Маккінлі викликала колишня послиня в Україні Марі Йованович, яку відкликали через звинувачення в нелояльності.

Напередодні, у четвер, 10 жовтня, Маккінлі відмовився коментувати свій відхід. Очікується, що офіційно Помпео оголосить про відставку свого старшого радника ввечері 11 жовтня.

Радник Помпео подав у відставку через Україну atr.ua

Нагадаємо, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зі свого поста через україно-американський скандал пішов спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Він також оголосив про відхід із посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства імені Маккейна.

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