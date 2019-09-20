У США розроблений план знищення Росії: є перша ціль

У США є план із прориву протиповітряної оборони Калінінграда, який буде використаний у разі потреби.

Про це заявив командувач ВПС США в Європі й Африці Джеффрі Лі Харріган, передає Breaking Defense. Він додав, що Пентагон готовий своєчасно відповісти на російську загрозу.

"Ми відпрацьовуємо цю схему. Весь час продумуємо ці плани і, якщо коли-небудь знадобиться, будемо готові їх здійснити", – зазначив він.

Подробиці плану Харріган не захотів розкривати, але, ймовірно, у відповідь на агресію Росії США використовують всебічний наступ. Він передбачає удар із повітря, землі, моря, космосу, а також атаки в кіберпросторі й радіоелектронну боротьбу.

Міністерство закордонних справ Росії назвало загрозою слова Харрігана.

"По-перше, ми вважаємо це загрозою, а по-друге, кваліфікуємо подібні заяви як абсолютно безвідповідальні", – заявила представниця МЗС Марія Захарова.

США спланували розгром Росії breakingdefense.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО забили тривогу через Росію. Розрив між США і РФ значно скоротився.

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