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20 вересня • оновлено в 12:58
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У США розроблений план знищення Росії: є перша ціль

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У США є план із прориву протиповітряної оборони Калінінграда, який буде використаний у разі потреби.

Про це заявив командувач ВПС США в Європі й Африці Джеффрі Лі Харріган, передає Breaking Defense. Він додав, що Пентагон готовий своєчасно відповісти на російську загрозу.

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"Ми відпрацьовуємо цю схему. Весь час продумуємо ці плани і, якщо коли-небудь знадобиться, будемо готові їх здійснити", – зазначив він.

Подробиці плану Харріган не захотів розкривати, але, ймовірно, у відповідь на агресію Росії США використовують всебічний наступ. Він передбачає удар із повітря, землі, моря, космосу, а також атаки в кіберпросторі й радіоелектронну боротьбу.

Міністерство закордонних справ Росії назвало загрозою слова Харрігана.

"По-перше, ми вважаємо це загрозою, а по-друге, кваліфікуємо подібні заяви як абсолютно безвідповідальні", – заявила представниця МЗС Марія Захарова.

США спланували розгром Росії

США спланували розгром Росії

breakingdefense.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО забили тривогу через Росію. Розрив між США і РФ значно скоротився.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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филипп филипыч
филипп филипыч
пустословная риторика. с другой стороны что то делать этому вояке надо))
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70rus xxx
70rus xxx
Мечты,мечты....
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Исаев Максим
Исаев Максим
Пожалуйста, не говорите ему, что столица России не в Калининграде!
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