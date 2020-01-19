У США раптово відсторонили радника Трампа з питань Росії: що трапилося

У США усунули від роботи старшого директора в справах Європи та Росії у Раді національної безпеки (СНБ) Білого дому Ендрю Піка.

Про це, посилаючись на джерела, повідомляє Bloomberg. Оскільки і політик, і представник відомства коментувати ситуацію відмовилися.

За даними журналістів, Піка відправили в адміністративну відпустку на час проведення розпочатого щодо нього розслідування, яке пов'язане з питаннями безпеки.

Радника Трампа з питань Росії Ендрю Піка відсторонили від роботи

Хоча раніше планувалося, що він супроводжуватиме Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 21 по 24 січня.

"Радника Трампа супроводили з Білого дому", – сказав не це один зі співрозмовників видання.

Відомо, що свою посаду в СНБ Ендрю Пік обійняв у листопаді минулого року, до цього ж був заступником помічника держсекретаря США з питань Іраку й Ірану.

Зазначається, що ні він, ні Білий дім не стали коментувати ситуацію. Зі свого боку в Раді нацбезпеки заявили, що "не обговорюють кадрові питання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що звинувачення України у втручанні у вибори в США, висловлене президентом Дональдом Трампом, може бути пов'язано з його залежністю від Росії.

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