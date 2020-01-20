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20 січня • оновлено в 09:41
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У США посилять правила видачі туристичних віз

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Адміністрація президента США планує посилити правила видачі віз для іноземок, які приїжджають до країни народжувати – з метою автоматичного отримання американського громадянства їхніми дітьми.

Зазначається, що такою практикою в основному користуються туристки з Росії та Китаю. Відповідне рішення повинні ухвалити вже цього тижня, повідомляє з посиланням на співробітників Білого дому Аxios.

За їхніми словами, такі заходи спрямовані на підтримку нацбезпеки і припинення кримінальної діяльності, пов'язаної з "пологовим туризмом".

США можуть посилити видачу туристичних віз для вагітних жінок

США можуть посилити видачу туристичних віз для вагітних жінок

Так, зміни стосуються віз типу B, які видають для короткострокового в'їзду з туристичними або діловими цілями.

Зокрема, це надасть співробітникам Держдепу можливість відмовити у видачі документа, якщо там порахують, що заявниця має намір отримати візу з метою подальшого надання громадянства її дитині.

Водночас стверджується, що у вагітних жінок, які насправді направляються до США з діловими або туристичними цілями, проблем із візами виникнути не повинно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, практично у всіх, хто звертається за отриманням в'їзної візи в США, почали вимагати інформацію про їхні сторінки в соціальних мережах, адреси електронної пошти, а також номери телефонів.

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Автор
Діна Баронова
Місце
США
Теги
вагітність туризм
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