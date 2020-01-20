У США посилять правила видачі туристичних віз

Адміністрація президента США планує посилити правила видачі віз для іноземок, які приїжджають до країни народжувати – з метою автоматичного отримання американського громадянства їхніми дітьми.

Зазначається, що такою практикою в основному користуються туристки з Росії та Китаю. Відповідне рішення повинні ухвалити вже цього тижня, повідомляє з посиланням на співробітників Білого дому Аxios.

За їхніми словами, такі заходи спрямовані на підтримку нацбезпеки і припинення кримінальної діяльності, пов'язаної з "пологовим туризмом".

США можуть посилити видачу туристичних віз для вагітних жінок

Так, зміни стосуються віз типу B, які видають для короткострокового в'їзду з туристичними або діловими цілями.

Зокрема, це надасть співробітникам Держдепу можливість відмовити у видачі документа, якщо там порахують, що заявниця має намір отримати візу з метою подальшого надання громадянства її дитині.

Водночас стверджується, що у вагітних жінок, які насправді направляються до США з діловими або туристичними цілями, проблем із візами виникнути не повинно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, практично у всіх, хто звертається за отриманням в'їзної візи в США, почали вимагати інформацію про їхні сторінки в соціальних мережах, адреси електронної пошти, а також номери телефонів.

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