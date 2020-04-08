Головна Новини
9 квітня • оновлено в 06:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У США померла жінка, яка розповіла світу про зв'язок Клінтона і Моніки Левінські

4.1т
Читати матеріал російською

У середу, 8 квітня, померла Лінда Тріпп, яка розповіла світові про інтимні стосунки 42-го президента США Білла Клінтона і Моніки Левінські.

Як повідомляє DailyMail, Лінда Тріпп померла в лікарні – поруч із нею перебували її чоловік і дочка. Причиною став рак молочної залози, який у неї виявили 18 років тому. Як розповіла її подруга Дайан Спредбері, Лінда померла з посмішкою на обличчі.

"Ми багато разів обговорювали смерть і говорили про це, коли вона зіткнулася з раком молочної залози 18 років тому. Вона не боялася цього", – поділилася Дайан.

Лінда Тріпп з дітьми

Лінда Тріпп з дітьми

DailyMail

Про смерть Тріпп висловилася в соцмережах і сама Моніка Левінські. Вона сказала, що незважаючи на все, що між ними було, жінка продовжувала сподіватися на одужання Лінди.

"Я не можу собі уявити, наскільки це важко для її сім'ї", – написала вона.

Як відомо, Лінда Тріпп працювала в Білому Домі і дружила з Монікою Левінські. У 1998 році почалося слідство у справі про домагання Клінтона. Тоді Тріпп розговорила Левінські і таємно записала її розповіді про інтимний зв'язок із президентом на плівку. Після ці відомості вона передала правоохоронцям.

Лінда Тріпп

Лінда Тріпп

DailyMail

Розслідування цієї справи призвело до спроби імпічменту Клінтона з подальшим виправданням за всіма пунктами звинувачень – надання неправдивих свідчень і перешкоджання правосуддю. Стосовно Клінтона було винесено рішення про неповагу до суду. Його ліцензія на юридичну практику в Арканзасі була припинена, а потім він був позбавлений права виступати як адвокат у Верховному суді США. Клінтон також був оштрафований на $90000 за дачу неправдивих свідчень.

Раніше OBOZREVATEL публікував детальну історію скандалу, який отримав назву "Монікагейт".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особа
Білл Клінтон
Місце
США
Тег
скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги