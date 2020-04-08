У середу, 8 квітня, померла Лінда Тріпп, яка розповіла світові про інтимні стосунки 42-го президента США Білла Клінтона і Моніки Левінські.

Як повідомляє DailyMail, Лінда Тріпп померла в лікарні – поруч із нею перебували її чоловік і дочка. Причиною став рак молочної залози, який у неї виявили 18 років тому. Як розповіла її подруга Дайан Спредбері, Лінда померла з посмішкою на обличчі.

"Ми багато разів обговорювали смерть і говорили про це, коли вона зіткнулася з раком молочної залози 18 років тому. Вона не боялася цього", – поділилася Дайан.

Лінда Тріпп з дітьми DailyMail

Про смерть Тріпп висловилася в соцмережах і сама Моніка Левінські. Вона сказала, що незважаючи на все, що між ними було, жінка продовжувала сподіватися на одужання Лінди.

"Я не можу собі уявити, наскільки це важко для її сім'ї", – написала вона.

Як відомо, Лінда Тріпп працювала в Білому Домі і дружила з Монікою Левінські. У 1998 році почалося слідство у справі про домагання Клінтона. Тоді Тріпп розговорила Левінські і таємно записала її розповіді про інтимний зв'язок із президентом на плівку. Після ці відомості вона передала правоохоронцям.

Лінда Тріпп DailyMail

Розслідування цієї справи призвело до спроби імпічменту Клінтона з подальшим виправданням за всіма пунктами звинувачень – надання неправдивих свідчень і перешкоджання правосуддю. Стосовно Клінтона було винесено рішення про неповагу до суду. Його ліцензія на юридичну практику в Арканзасі була припинена, а потім він був позбавлений права виступати як адвокат у Верховному суді США. Клінтон також був оштрафований на $90000 за дачу неправдивих свідчень.

Раніше OBOZREVATEL публікував детальну історію скандалу, який отримав назву "Монікагейт".

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