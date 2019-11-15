У США опублікували стенограму дзвінка Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 15 листопада, Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.
Згідно з документом, Трамп порушував політичні питання у розмові із Зеленським.
Нагадаємо, що лідери країн розмовляли по телефону 21 квітня 2019 року. Президент США говорив із главою України зі свого літака Air Force One.
Зазначимо, що у поширеному Білим домом повідомленні наголошується, що це саме меморандум, а не точна розшифровка розмови. У документі зазначено, що це не дослівний переказ бесіди, а лише "записи і спогади" працівників ситуаційної кімнати і Ради національної безпеки, що відповідають за фіксацію розмови.
Також зазначається, що "на точність запису" може впливати "низка факторів", включаючи якість телефонного зв'язку і особливості перекладу.
Зокрема під час бесіди Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах, обговорив із ним можливість свого приїзду на інавгурацію і запросив його відвідати Білий дім.
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Стенограма дзвінка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчення за зачиненими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
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