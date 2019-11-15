У США опублікували стенограму дзвінка Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 15 листопада, Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським.

Згідно з документом, Трамп порушував політичні питання у розмові із Зеленським.

Нагадаємо, що лідери країн розмовляли по телефону 21 квітня 2019 року. Президент США говорив із главою України зі свого літака Air Force One.

Зазначимо, що у поширеному Білим домом повідомленні наголошується, що це саме меморандум, а не точна розшифровка розмови. У документі зазначено, що це не дослівний переказ бесіди, а лише "записи і спогади" працівників ситуаційної кімнати і Ради національної безпеки, що відповідають за фіксацію розмови.

Також зазначається, що "на точність запису" може впливати "низка факторів", включаючи якість телефонного зв'язку і особливості перекладу.

Зокрема під час бесіди Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах, обговорив із ним можливість свого приїзду на інавгурацію і запросив його відвідати Білий дім.

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Стенограма дзвінка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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