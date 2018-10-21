У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

В американському місті Джексонвілл в штаті Флорида невідомий відкрив вогонь по перехожих.

Як повідомляє прес-служба міської поліції в Twitter, в результаті нападу постраждали шість осіб, з яких троє отримали серйозні поранення.

Правоохоронці на момент написання матеріалу не затримали зловмисника. За однією з версій, він міг покинути місце події на машині.

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У свою чергу очевидці розповіли News4Jax, що невідомий стріляв по жінках, які стояли біля автомата з продуктами. За словами чиновників, вік постраждалих коливається від 20 до 70 років.

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News4Jax

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect (s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC - Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 21 жовтня 2018 р.

The area around the shooting on APR has been closed and the investigation active. This incident is outside the stadium footprint and has not impacted the Jag game at this time. As it relates to traffic, we are working on post game traffic patterns affected - more info to follow. - Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 21 жовтня 2018 р.

Officers seem to be focusing their investigation on the laundromat. They’re looking on the sidewalk in front of it @ActionNewsJax pic.twitter.com/hpalKGS2ei — Brittney Donovan (@brittneyANjax) 21 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаті Флорида за останній рік було два гучних випадки зі стріляниною. Так, в лютому чоловік відкрив вогонь по учнях в школі міста Паркланд, в результаті чого було багато жертв.

У той же місяць невідомий стріляв під час комп'ютерного турніру в киберспортсменов.