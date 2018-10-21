МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

1.8тЧитати матеріал російською

В американському місті Джексонвілл в штаті Флорида невідомий відкрив вогонь по перехожих.

Як повідомляє прес-служба міської поліції в Twitter, в результаті нападу постраждали шість осіб, з яких троє отримали серйозні поранення.

Правоохоронці на момент написання матеріалу не затримали зловмисника. За однією з версій, він міг покинути місце події на машині.

У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

News4Jax

Новини
У Києві сталася масова бійка зі стріляниною: відео з місця НП

У свою чергу очевидці розповіли News4Jax, що невідомий стріляв по жінках, які стояли біля автомата з продуктами. За словами чиновників, вік постраждалих коливається від 20 до 70 років.

У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

News4Jax

У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

News4Jax

У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

News4Jax

У США невідомий стріляв по людях: перші фото з місця НП

News4Jax

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штаті Флорида за останній рік було два гучних випадки зі стріляниною. Так, в лютому чоловік відкрив вогонь по учнях в школі міста Паркланд, в результаті чого було багато жертв.

У той же місяць невідомий стріляв під час комп'ютерного турніру в киберспортсменов.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
США
Об'єкт
стрілянина
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Обоссчане, голосовалку запилите, мол кто виноват: путен его заставил, русский мир проник в амерыгу, это был один из грушников, америгосы сами виноваты надо больше тратить на безопасность ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Дело по статье "теракт" возбудили, надеюсь. А то свидомые пиндосам не простят и откажутся от них
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Росляков, что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Michael Kuksov, подражатель сто пудова.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги