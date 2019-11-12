У США народилося кошеня-мутант з двома носами і чотирма очима: відео

У США народилося кошеня з однією головою, двома ротами, двома носами і чотирма очима через генетичне відхилення.

Мутація, яка називається діпрозопією, пов'язана з аномальною активністю гена, який відповідає за ширину морди тварини, передає Inside Edition.

Ветеринар з американського штату Каліфорнія Ральф Тран дав притулок тварині. Він годував його через катетер і шприц, поки кошеня не навчилося їсти самостійно. "Доглядати за Дуо було одночасно цікаво і складно", - зізнався лікар.

У США народилося кошеня-мутант скріншот відео

У чотири місяці кошеня зробило істотний прогрес: навчилося їсти двома ротами. "Вона біжить до миски щодуху і муркоче, поки їсть", - розповідає Тран.

На думку лікарів, Дуо доведеться перенести операцію на двох середніх очах. Крім того, вона набагато менше кошенят її віку.

"Може у неї і є відхилення, і їй доводиться стикатися з труднощами, але вона любить жити і грати. Вона радіє всьому, що їй показуєш", - підсумував Тран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині народилося теля з "обличчям людини". Така генетична мутація, ймовірно, була викликана забрудненням навколишнього середовища.

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