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У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

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Поліція знайшла два вибухові пристрої у пошті, яку відправили в офіс колишнього президента Барака Обами та у будинок екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона.

Як повідомляє The New York Times, пристрої були схожі на той, які знайшли у будинку мільярдера Джорджа Сороса. Посилку перехопила таємна служба у Вашингтоні. Зазначається, що вибуховий пристрій мав вигляд трубки завдовжки до 15 см.

Барак Обама

Барак Обама

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У заяві повідомляється, що пристрій, адресований Клінтонам в окрузі Вестчестер, виявили пізно ввечері, 23 жовтня. Пакет, адресований Обамі, був перехоплений працівниками таємної служби 24 жовтня.

У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

Хілларі Клінтон

"Пакети були негайно ідентифіковані під час звичайних процедур перевірки пошти як потенційні вибухові пристрої", — сказано у повідомленні.

За даними видання, поки неясно, де саме знайшли пакети. На них було вказано, що послання призначалися "захисникам спецслужб". Американські правоохоронці почали розслідування.

Білл Клінтон

Білл Клінтон

Також додають, що у Клінтонів є будинок у Чаппаке, передмісті Нью-Йорка, який вони купили в 1999 році за 1,7 мільйона доларів.

Пізніше з'явилася інформація, що будівлю Time Warner Center, у якій розташовується офіс телеканалу CNN, евакуювали через підозрілий предмет. До місця події підтягнулася поліція.

У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

Пізніше на телеканалі повідомили з посиланням на правоохоронців, що підозрілий пакет у будівлі Time Warner Center був адресований колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану. Вибухотехніки вилучили пристрій і відправили його на експертизу.

У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

Також первинний огляд пристроїв, відправлених Обамі, Клінтону і Соросу, показує, що принаймні одна із бомб містила уламки скла.

Пізніше журналісти показали знімок вибухівки, який надали правоохоронці. Також з'ясувалося, що під хвилю відправлення потенційно небезпечних посилок потрапили: губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і офіс конгресмена Деббі Вассерман-Шульц.

У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів
У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів
У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

За деякими даними, бомбу також відправили у Білий дім. Пошту ніби знайшли на військовій базі, де сортують посилки для адміністрації американського президента.

"Ми засуджуємо спроби насильницьких нападів, які нещодавно скоєно проти Обами, Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських діячів. Ці терористичні акти зневажені, і будь-який відповідальний буде притягнутий до відповідальності в повному обсязі закону", — сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

У свою чергу, Секретна служба США у Twitter спростувала інформацію ЗМІ про перехоплення пакету в Білому домі. За даними відомства, було отримано тільки дві посилки — Клінтонам і Обамі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу підклали у поштову скриньку вибуховий пристрій. Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет у скриньці біля його будинку.

Сапери в результаті підірвали пакет, коли прибули на місце події. Фінансиста у цей час не було вдома.

Особи
Білл КлінтонХілларі Клінтон
Місце
США
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Че не новичок-то? Это было бы более привычно и правдоподобно для хомячков.
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Polanska Svetlana
Polanska Svetlana
а не куй федерастам пидорашки визы в США выдавать.....хотите жить без мирового терроризма..необходимо отгородиться от росиси навсегда...пусть друг друга внутри межнационально убивают....
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Версия...Путин...не расматривается??А пора бы уж
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Степан Графский
Степан Графский
Andreevski Andrey, Как не рассматривается? У хохложопых на опросе все считают, что это Кремль заказал))) Дбл блд)))
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