У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

Поліція знайшла два вибухові пристрої у пошті, яку відправили в офіс колишнього президента Барака Обами та у будинок екс-держсекретаря Хілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона.

Як повідомляє The New York Times, пристрої були схожі на той, які знайшли у будинку мільярдера Джорджа Сороса. Посилку перехопила таємна служба у Вашингтоні. Зазначається, що вибуховий пристрій мав вигляд трубки завдовжки до 15 см.

Барак Обама

У заяві повідомляється, що пристрій, адресований Клінтонам в окрузі Вестчестер, виявили пізно ввечері, 23 жовтня. Пакет, адресований Обамі, був перехоплений працівниками таємної служби 24 жовтня.

Хілларі Клінтон

"Пакети були негайно ідентифіковані під час звичайних процедур перевірки пошти як потенційні вибухові пристрої", — сказано у повідомленні.

За даними видання, поки неясно, де саме знайшли пакети. На них було вказано, що послання призначалися "захисникам спецслужб". Американські правоохоронці почали розслідування.

Білл Клінтон

Також додають, що у Клінтонів є будинок у Чаппаке, передмісті Нью-Йорка, який вони купили в 1999 році за 1,7 мільйона доларів.

Пізніше з'явилася інформація, що будівлю Time Warner Center, у якій розташовується офіс телеканалу CNN, евакуювали через підозрілий предмет. До місця події підтягнулася поліція.

CNN New York was just evacuated. Police everywhere pic.twitter.com/yZLB6Cep0i — Eric Levenson (@ejleven) 24 жовтня 2018 р.

Пізніше на телеканалі повідомили з посиланням на правоохоронців, що підозрілий пакет у будівлі Time Warner Center був адресований колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану. Вибухотехніки вилучили пристрій і відправили його на експертизу.

Також первинний огляд пристроїв, відправлених Обамі, Клінтону і Соросу, показує, що принаймні одна із бомб містила уламки скла.

Пізніше журналісти показали знімок вибухівки, який надали правоохоронці. Також з'ясувалося, що під хвилю відправлення потенційно небезпечних посилок потрапили: губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і офіс конгресмена Деббі Вассерман-Шульц.

The suspicious package has now been removed from CNN’s New York offices and is being sent to an NYPD facility in the Bronx, a law enforcement official tells CNN https://t.co/UCZYeHyrST pic.twitter.com/PM9kkMOvTw — CNN International (@cnni) 24 жовтня 2018 р.

За деякими даними, бомбу також відправили у Білий дім. Пошту ніби знайшли на військовій базі, де сортують посилки для адміністрації американського президента.

"Ми засуджуємо спроби насильницьких нападів, які нещодавно скоєно проти Обами, Клінтона, держсекретаря Клінтон та інших громадських діячів. Ці терористичні акти зневажені, і будь-який відповідальний буде притягнутий до відповідальності в повному обсязі закону", — сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

У свою чергу, Секретна служба США у Twitter спростувала інформацію ЗМІ про перехоплення пакету в Білому домі. За даними відомства, було отримано тільки дві посилки — Клінтонам і Обамі.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 жовтня 2018 р.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) 24 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу підклали у поштову скриньку вибуховий пристрій. Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет у скриньці біля його будинку.

Сапери в результаті підірвали пакет, коли прибули на місце події. Фінансиста у цей час не було вдома.