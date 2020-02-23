"Перевернуте" сонце: у США помітили дивне природне явище. Фото

У штаті Мічиган (США) над озером відобразили схід сонця незвичайної форми.

Цікаве явище 21 лютого зняв фотограф Nick Ulivieri. Фото з'явилися в Facebook народного синоптика Ігоря Кибальчича. На них видно перевернуте відображення сонця в воді.

Синоптик пояснив, що цей феномен є різновидом нижнього міражу (Inferior mirage), який виникає в разі неоднорідної щільності повітряних шарів.

Nick Ulivieri

За його словами, так самий нижній шар, що примикає до водної поверхні озера виявляється набагато тепліше повітря, що лежить вище, що тягне за собою переломлення світлових променів.

У результаті, формується нижнє перевернуте відображення Сонця, яке в міру підйому світила поступово "відривається" від нього і зникає. За своєю формою даний тип міражу отримав ім'я "Омега" через схожість з великою грецькою буквою Ω. А Жюль Верн називав такий міраж "Етруська ваза".

Nick Ulivieri

Nick Ulivieri

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї жителі провінції Гебей близько десяти хвилин спостерігали рідкісне природне явище, коли на небі було відразу три сонця.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся