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14 лютого • оновлено в 21:17
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Вже другий за 3 дні: в Сирії знову збили вертоліт армії Асада. Відео падіння

3.6т
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На північному заході Сирії в п'ятницю, 14 лютого, другий раз за тиждень збили військовий вертоліт Мі-8 армії режиму президента Башара Асада.

Про це повідомляє агентство Anadolu. Відео влучання в повітряне судно з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вертоліт урядових сил був збитий у сільській місцевості провінції Ідліб поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебель. Вертоліт прямував з сирійського Алеппо до лінії фронту, в той час як там йшли бої. Обидва пілоти загинули.

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У Сирії Туреччина знову збила вертоліт армії Асада

У Сирії Туреччина знову збила вертоліт армії Асада

Twitter SwankyStas

У Сирії Туреччина знову збила вертоліт армії Асада

У Сирії Туреччина знову збила вертоліт армії Асада

Twitter SwankyStas

Відзначається, що один із військових літаків, що злетів із району Хами, повернувся на аеродром базування після попередження про падіння вертольота.

У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини уточнили, що вертоліт був збитий турецькими військовими, дислокованими в цьому районі, за допомогою керованої ракети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого в сирійській провінції Ідліб збили вертоліт військ президента Башара Асада. У командуванні опозиційних главі держави сил заявили про початок "запеклих боїв".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Туркам кривизна земли не помешала!
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Червоний Данило
Червоний Данило
очередной нож в спину путина! там этому питору уже не привыкать!
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Перепил Недо
Перепил Недо
Таскать вам не перетаскать, обезьяны березовые.
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