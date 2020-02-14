Вже другий за 3 дні: в Сирії знову збили вертоліт армії Асада. Відео падіння

На північному заході Сирії в п'ятницю, 14 лютого, другий раз за тиждень збили військовий вертоліт Мі-8 армії режиму президента Башара Асада.

Про це повідомляє агентство Anadolu. Відео влучання в повітряне судно з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вертоліт урядових сил був збитий у сільській місцевості провінції Ідліб поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебель. Вертоліт прямував з сирійського Алеппо до лінії фронту, в той час як там йшли бої. Обидва пілоти загинули.

У Сирії Туреччина знову збила вертоліт армії Асада Twitter SwankyStas

У Сирії Туреччина знову збила вертоліт армії Асада Twitter SwankyStas

Відзначається, що один із військових літаків, що злетів із району Хами, повернувся на аеродром базування після попередження про падіння вертольота.

У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини уточнили, що вертоліт був збитий турецькими військовими, дислокованими в цьому районі, за допомогою керованої ракети.

Another helicopter shot down over Aleppo walillahil hamd. pic.twitter.com/Yxrgt62I6P - Umm 'Umar (@dyinbeforedeath) February 14, 2020

A woman feels happy when she sees helicopter drops because this helicopter has bombed their town killed their children and forced them to evacuate, nonetheless, a woman stands and at her way to displacement.

It's the second helicopter in this week. #Syria pic.twitter.com/2TwDCEOrAl - Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 14, 2020

І трохи добрих новин. У Сирії, на північний захід від міста Алеппо, з ПЗРК збитий другий за три дні вертоліт військ Асада-Путіна.

Обидва пілоти успішно отдвухсотілісь і більше не зможуть вбивати жінок і дітей pic.twitter.com/oL41u6tyAl - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 14, 2020

#Breaking

Another criminal Syrian Regime helicopter was shot down in the western countryside of Aleppo by rebels from liberated areas of Shaam. #Syria #Aleppo pic.twitter.com/0n4tmGcOUW - Saad (@ SubhanAllah63) February 14, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого в сирійській провінції Ідліб збили вертоліт військ президента Башара Асада. У командуванні опозиційних главі держави сил заявили про початок "запеклих боїв".

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