У Сирії "зелені чоловічки" допомогли Асаду захопити Алеппо

У Сирії військові президента Башара Асада взяли під контроль район Великого Алеппо, який 6 років утримували джихадісти.

Як повідомляє Аl Masdar News, бойовики повністю здали Анаданську рівнину і втікли на захід останньої відкритої дорогою.

Відзначається, що захоплення району Анаданської рівнини сталося незабаром після того, як Сирійська арабська армія оголосила про повний контроль над усіма районами, які раніше перебували під контролем джихадистів в місті Алеппо.

Російські військові в Сирії

Додамо, що російські військові з початку перебування в Сирії, розгортали свої сили уздовж автодороги Алеппо-Дамаск (М-5). Зараз так званна російська військова поліція встановлює нові контрольно-пропускні пункти в районах, які раніше контролювали джихадісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого на північному заході Сирії вдруге за тиждень збили військовий вертоліт армії режиму президента Башара Асада.

Раніше 11 лютого в сирійській провінції Ідліб збили вертоліт військ Асада. У командуванні опозиційних главі держави сил заявили про початок "запеклих боїв".

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