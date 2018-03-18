У Сирії збили літак Су-24: з'явилося відео катастрофи

У неділю, 18 березня, в Сирії в регіоні Східний Каламун був збитий бомбардувальник Су-24.
За даними Telegram-каналу Directorate 4, який займається моніторингом діяльності терористів, літак нібито належав ВПС Сирії.
Су-24 збили бойовики з угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам". Доля екіпажу поки що невідома.
Відзначимо, Су-24 - це радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів.
Як писав "Обозреватель", на початку березня в Сирії розбився російський транспортний літак , в результаті чого загинули десятки людей.
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