У Сирії збили літак Су-24: з'явилося відео катастрофи

У неділю, 18 березня, в Сирії в регіоні Східний Каламун був збитий бомбардувальник Су-24.

За даними Telegram-каналу Directorate 4, який займається моніторингом діяльності терористів, літак нібито належав ВПС Сирії.

Су-24 збили бойовики з угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам". Доля екіпажу поки що невідома.

Відзначимо, Су-24 - це радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів.

Як писав "Обозреватель", на початку березня в Сирії розбився російський транспортний літак , в результаті чого загинули десятки людей.