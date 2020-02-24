У мережі з'явилися кадри з ліквідацією в провінції Ідліб сирійських найманців і, зокрема, "іхтамнєтов" із Росії в понеділок, 24 лютого.

Відповідні відео поширили в соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно запеклі бої і чути десятки пострілів. "Зачистка асадитів", "Нейроб звільнений від військ Асада і Путіна", "Іхтамнєти і найманці відступають", – підписали ролики користувачі.

У Сирії ліквідували найманців із РФ: кадри "зачистки"

Incredible video shows Turkish-supplied rebel ACV-15 "dancing" with Assad regime T-72 tank in Northern Idlib 4 days ago. pic.twitter.com/JQzzCNyJYV - WorldOnAlert (@worldonalert) February 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

Також стало відомо, що російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідліба. У результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

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