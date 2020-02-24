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25 лютого • оновлено в 01:10
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У мережу потрапили відео "зачистки" півсотні найманців із РФ у Сирії

4.6т
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У мережі з'явилися кадри з ліквідацією в провінції Ідліб сирійських найманців і, зокрема, "іхтамнєтов" із Росії в понеділок, 24 лютого.

Відповідні відео поширили в соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно запеклі бої і чути десятки пострілів. "Зачистка асадитів", "Нейроб звільнений від військ Асада і Путіна", "Іхтамнєти і найманці відступають", – підписали ролики користувачі.

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У Сирії ліквідували найманців із РФ: кадри "зачистки"

У Сирії ліквідували найманців із РФ: кадри "зачистки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

Також стало відомо, що російська авіація розбомбила 18 населених пунктів поблизу сирійського Ідліба. У результаті повітряної атаки загинуло не менше п'яти осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха-ха..н е х у ё в о так неделька началась..Для л а п т е р о г о г о навоза ..бу-га-га-га-га..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, и где, бл...дь, видеозапись эпической Перемоги?
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
Лазарев Ярослав, сява не торопи судьбу,петух..ха-ха-ха,помню как ты,петух,визжал всем про победу р а ш н и над двумя сотнями чеченцев..а потом оказалось,что эти две сотни чеченцев одними к а л а ш а м и загнали "ядерную державу" в новое иго,поставили р а к о м ,и заставили платить р а ш н ю дань чеченцам..р о и с с я в п е р д е,петух !!! ха-ха-ха-ха...
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1
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Лазарев Ярослав, как твой воспаленный мозг это себе представляет? Типа толпа турецких военных пьёт стекломой и кричит Турция вперде? Эрдоган уже не отпустит болотных брехунов и покажет наглядно всему толерантному миру как нужно вести себя с болотными гопниками перемалывая их в фарш.
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