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ПолітикаЕкономіка

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У Сирії сталася страшна трагедія: десятки загиблих та поранених

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Щонайменше 16 цивільних осіб загинули в суботу в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, підірвавшись на встановлених бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" мінах.

Про це розповів базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє DW. "За даними центру, на мінах підірвався транспортний засіб, який перевозив збирачів трюфелів. Серед загиблих – 14 жінок. Ще 32 особи внаслідок вибуху зазнали поранень", – йдеться у повідомленні.

Крім того, сирійське державне агенство новин SANA повідомило про вибух міни в іншому районі цієї ж провінції, внаслідок якого загинули чотири особи, а 36 отримали поранення.

Деактивовані міни

Деактивовані міни

DW

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А чего не написали что погибли 10 мирных жителей, в том числе дети, при авиаударе коалиции во главе с США? Или против хозяев тявкать нельзя?
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