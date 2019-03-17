У Сирії сталася страшна трагедія: десятки загиблих та поранених

Щонайменше 16 цивільних осіб загинули в суботу в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, підірвавшись на встановлених бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" мінах.

Про це розповів базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє DW. "За даними центру, на мінах підірвався транспортний засіб, який перевозив збирачів трюфелів. Серед загиблих – 14 жінок. Ще 32 особи внаслідок вибуху зазнали поранень", – йдеться у повідомленні.

Крім того, сирійське державне агенство новин SANA повідомило про вибух міни в іншому районі цієї ж провінції, внаслідок якого загинули чотири особи, а 36 отримали поранення.

Деактивовані міни DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пригрозив Європі відпустити більше 800 полонених бойовиків, які приєдналися до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії, якщо країни не заберуть їх і не засудять.

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