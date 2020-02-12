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12 лютого • оновлено в 20:56
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Сили Асада напали на патрулі США в Сирії: американці відповіли з повітря. Фото і відео

4.1т
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Американські військові літаки в середу, 12 лютого, завдали щонайменше один повітряний удар по північно-східному регіону Сирії Хасеке.

Про це пише Reuters із посиланням на сирійські та турецькі ЗМІ. Коаліція під керівництвом США, яка веде боротьбу з "Ісламським державою", провела цю операцію після інциденту на контрольно-пропускному пункті, підконтрольному спільним російсько-сирійським силам, в селі Харбет Амо на схід від Камішлі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Тоді сили США потрапили під обстріл прихильників режиму Асада і були змушені відкрити вогонь, передає The Defense Post. Американські патрульні автомобілі були заблоковані на КПП.

У селі Харбет Амо в Сирії відбулася перестрілка

У селі Харбет Амо в Сирії відбулася перестрілка

twitter.com/Ozkok_A

"Патруль потрапив під вогонь стрілецької зброї невідомих осіб. Із метою самооборони війська коаліції відкрили у відповідь вогонь", – розповів представник американської коаліції полковник Майлс Каггінс.

Державне інформаційне агентство Сирії SANA стверджує: в результаті був убитий нібито один мирний житель і ще один поранений. За словами Каггінса, в результаті перестрілки був поранений один із бойовиків.

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Державне турецьке агентство Anadolu повідомило, що після цього США завдали два повітряні удари.

Жителі Харбет Амо заявили, що в село відправився російський патруль із контингенту в аеропорту Камішлі. Інцидент стався в районі, де присутні одночасно російські сили, підтримувані США війська сирійських курдів і сирійська армія.

Харбет Амо

Харбет Амо

twitter.com/Ozkok_A

Заявам про стрілянину американців по нібито "мирним жителям" суперечить опубліковане відео, на якому видно, що патруль США обстрілюють зі стрілецької зброї.

При цьому за спинами бойовиків перебувала російська військова поліція, яка просто спостерігала за тим, що відбувається.

"Неймовірні кадри. Сили Асада відкривають вогонь по патрулю США, коли в цей час біля американських MRAP діти, а російські сили – прямо за ними (силами Асада)", – написав у Twitter журналіст Юліан Рьопке.

Сили Асада напали на патрулі США в Сирії: американці відповіли з повітря. Фото і відео

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійським військам, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Теги
війна фотографии видео стрілянина
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