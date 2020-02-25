У Сирії ополченці показали боєприпаси та інші "трофеї", які були отримані в результаті ліквідації в місті Нейроб військ Башара Асада і російських найманців.
Відповідні кадри показав у вівторок, 25 лютого, канал Iba News Network (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
На записах видно, що противникам Асада вдалося роздобути величезну кількість бойових снарядів і зброї. На ящиках із боєприпасами мелькали прапори Росії. У мережі також підтвердили, що міни на відео – російського виробництва.
У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна
Скріншот із відео
У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна
Скріншот із відео
У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна
Скріншот із відео
У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна
Скріншот із відео
# ШАМ. В # Нейробе захоплена велика кількість трофейних російських хв # сирія # Ідліб # російські # асад # иран pic.twitter.com/OaLijb41RT- Kavkaz Center (@ newkc14) February 25, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.
У мережі показали, як пройшла ліквідація військ Асада і найманців Путіна. Їх розгромили "Градами".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".