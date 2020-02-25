У Сирії ополченці показали боєприпаси та інші "трофеї", які були отримані в результаті ліквідації в місті Нейроб військ Башара Асада і російських найманців.

Відповідні кадри показав у вівторок, 25 лютого, канал Iba News Network (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На записах видно, що противникам Асада вдалося роздобути величезну кількість бойових снарядів і зброї. На ящиках із боєприпасами мелькали прапори Росії. У мережі також підтвердили, що міни на відео – російського виробництва.

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна Скріншот із відео

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна Скріншот із відео

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна Скріншот із відео

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

У мережі показали, як пройшла ліквідація військ Асада і найманців Путіна. Їх розгромили "Градами".

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