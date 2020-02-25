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25 лютого • оновлено в 19:26
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У Сирії показали "трофеї" після ліквідації найманців Путіна

11.3т
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У Сирії ополченці показали боєприпаси та інші "трофеї", які були отримані в результаті ліквідації в місті Нейроб військ Башара Асада і російських найманців.

Відповідні кадри показав у вівторок, 25 лютого, канал Iba News Network (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

На записах видно, що противникам Асада вдалося роздобути величезну кількість бойових снарядів і зброї. На ящиках із боєприпасами мелькали прапори Росії. У мережі також підтвердили, що міни на відео – російського виробництва.

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

Скріншот із відео

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

Скріншот із відео

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

Скріншот із відео

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

У Сирії показали трофеї після ліквідації найманців Путіна

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

У мережі показали, як пройшла ліквідація військ Асада і найманців Путіна. Їх розгромили "Градами".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Юг Руси
Юг Руси
Балбесы, "наёмники" Путина на самолётах летают, а не шарохаются по пустыням! )))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вчера ополченцы Донбасса тоже ''хвастались'' трофеями после ликвидации т е р р о р и с т о в украины)
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Добрыня .
Добрыня .
Захаров Дмитрий, Ты всё перепутал - ополченцы это те, кто помогает своей армии, а т е р р о р и с т ы чужой.
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Mega Death
Mega Death
Лучше бы они показали разбомбленные войска
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