У Сирії обстріляли шкільний автобус: загинули діти

У вівторок, 19 березня, на північному заході сирійського міста Алеппо терористи обстріляли шкільний автобус, в результаті чого загинули двоє дітей.
Про це заявив керівник так званого російського центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії Віктор Купчишин, передає "Інтерфакс". За його словами, снайперський обстріл вівся з боку території району Лерамун.
"В результаті обстрілу був вбитий 12-річний хлопчик, важко поранені восьмирічна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала дітей. Пізніше дівчинка померла в лікарні",— розповів він.
Купчишин заявив, що "провокація бойовиків спрямована на дестабілізацію обстановки в ідлібській зоні деескалації та зрив дії угоди про створення демілітаризованої зони".
За його словами, протягом доби терористи також обстріляли кілька населених пунктів в ідлібській зоні деескалації.
Купчишин звинуватив США в тому, що вони нібито перешкоджають евакуації "сирійських громадян, які як і раніше насильно утримуються в таборі "Ер-Рукбан" і піддаються сваволі з боку бойовиків підконтрольних США радикальних озброєних угруповань".
"У зв'язку з відсутністю у табору офіційного статусу і з міркувань безпеки ні державні, ні громадські організації не можуть на системній основі надавати допомогу біженцям в зоні Ет-Танф, які опинилися в заручниках ситуації і які відчувають гостру потребу в цій допомозі", — заявив він.
twitter.com/syrian_endgame
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білий дім анонсував, що США виведуть війська з Сирії після ліквідації останніх бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і забезпечення безпеки сил самооборони курдів.
Нагадаємо:
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над терористами "Ісламської держави" у Сирії.
Збройний конфлікт у Сирії почався у 2011 році. В 2016-му президент Туреччини Ердоган оголосив військову операцію під назвою "Щит Євфрату", яка була спрямована на боротьбу з ІДІЛ і Робочою партією Курдистану.
12 грудня 2018 року турецький лідер оголосив про військову антитерористичну операцію у тих районах Сирії, які розташовані на схід від річки Євфрат.
Трамп уже заявляв у 2017 році про перемогу над ІДІЛ. Він тоді повідомив, що коаліція відвоювала у бойовиків майже 100% територій. Також Ірак оголосив про завершення війни з ІДІЛ.
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