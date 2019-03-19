У Сирії обстріляли шкільний автобус: загинули діти

У вівторок, 19 березня, на північному заході сирійського міста Алеппо терористи обстріляли шкільний автобус, в результаті чого загинули двоє дітей.

Про це заявив керівник так званого російського центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії Віктор Купчишин, передає "Інтерфакс". За його словами, снайперський обстріл вівся з боку території району Лерамун.

"В результаті обстрілу був вбитий 12-річний хлопчик, важко поранені восьмирічна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала дітей. Пізніше дівчинка померла в лікарні",— розповів він.

Купчишин заявив, що "провокація бойовиків спрямована на дестабілізацію обстановки в ідлібській зоні деескалації та зрив дії угоди про створення демілітаризованої зони".

За його словами, протягом доби терористи також обстріляли кілька населених пунктів в ідлібській зоні деескалації.

Купчишин звинуватив США в тому, що вони нібито перешкоджають евакуації "сирійських громадян, які як і раніше насильно утримуються в таборі "Ер-Рукбан" і піддаються сваволі з боку бойовиків підконтрольних США радикальних озброєних угруповань".

"У зв'язку з відсутністю у табору офіційного статусу і з міркувань безпеки ні державні, ні громадські організації не можуть на системній основі надавати допомогу біженцям в зоні Ет-Танф, які опинилися в заручниках ситуації і які відчувають гостру потребу в цій допомозі", — заявив він.

twitter.com/syrian_endgame

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Білий дім анонсував, що США виведуть війська з Сирії після ліквідації останніх бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і забезпечення безпеки сил самооборони курдів.

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