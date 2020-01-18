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18 січня • оновлено в 13:30
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У Сирії армія Путіна влаштувала криваві бої: десятки жертв

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Російські військові похвалилися, що за два дні нібито ліквідували майже 50 терористів у Сирії після того, як бойовики з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" спробували прорвати позиції Збройних сил Сирії.

Внаслідок зіткнень також загинули 12 і були поранені 24 сирійські військовослужбовці. Про це стверджується в повідомленні російського Центру з примирення ворожих сторін у Сирії, яке надійшло в РБК.

"Під час відбиття атак знищено приблизно 50 бойовиків, сім пікапів зі встановленими на них крупнокаліберними кулеметами й один "джихад-мобіль", – розповіли в ЦПВС.

У Сирії армія Путіна влаштувала криваві бої

У Сирії армія Путіна влаштувала криваві бої

Водночас блогер Ель Мюрід на своїй Facebook-сторінці повідомив про те, що в Сирії завдали потужного удару і по російських військових, через що були загиблі й потерпілі.

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"Близькосхідні ЗМІ інформують про загибель шести російських військових, з-поміж яких чотири офіцери, у населеному пункті Катра на південному сході Ідлібу. Є поранені, серед них – російський журналіст", – йдеться в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня внаслідок авіаударів сирійської та російської авіації в Сирії були вбиті щонайменше 30 цивільних осіб. А пізніше, 24 грудня, на північному заході Сирії через авіаудар російських військових загинули 10 осіб, з них 6 – діти.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Сирія
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Украинцы теперь хоть верите что российских войск на Донбассе нет ????
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ильич Владимир, КАНЭЧНА НЭТ ---96000 ЖМУРОВ ЭТО ПРИШЕЛЬЦЫ С ПЛАНЕТЫ БОТОКС --ЦЕНТАВР
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