У Сирії армія Путіна влаштувала криваві бої: десятки жертв

Російські військові похвалилися, що за два дні нібито ліквідували майже 50 терористів у Сирії після того, як бойовики з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" спробували прорвати позиції Збройних сил Сирії.

Внаслідок зіткнень також загинули 12 і були поранені 24 сирійські військовослужбовці. Про це стверджується в повідомленні російського Центру з примирення ворожих сторін у Сирії, яке надійшло в РБК.

"Під час відбиття атак знищено приблизно 50 бойовиків, сім пікапів зі встановленими на них крупнокаліберними кулеметами й один "джихад-мобіль", – розповіли в ЦПВС.

У Сирії армія Путіна влаштувала криваві бої

Водночас блогер Ель Мюрід на своїй Facebook-сторінці повідомив про те, що в Сирії завдали потужного удару і по російських військових, через що були загиблі й потерпілі.

"Близькосхідні ЗМІ інформують про загибель шести російських військових, з-поміж яких чотири офіцери, у населеному пункті Катра на південному сході Ідлібу. Є поранені, серед них – російський журналіст", – йдеться в пості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня внаслідок авіаударів сирійської та російської авіації в Сирії були вбиті щонайменше 30 цивільних осіб. А пізніше, 24 грудня, на північному заході Сирії через авіаудар російських військових загинули 10 осіб, з них 6 – діти.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал