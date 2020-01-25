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25 січня • оновлено в 20:36
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У Сирії американці схопили генерала Росії: з'явилася реакція з Москви

6.7т
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"Перехоплення" американцями російської автоколони і, зокрема, такого собі російського генерала, в районі міста Манбідж у Сирії є прикладом ефективної взаємодії військових двох країн.

Так у Міністерстві оборони Росії прокоментували заяву спецпредставника США щодо Сирії Джеймса Джеффрі, який розповів про цей інцидент, що трапився близько року тому. Деталей того, що трапилося, Джеффрі не уточнив, зазначивши, що "все вирішувалося військовими каналами".

У Міноборони наголосили, що наразі між російськими й американськими військовими в Сирії складаються абсолютно нормальні і професійні стосунки.

Перехоплення американськими військами російської автоколони

Перехоплення американськими військами російської автоколони

Telegram-канал Військовий Інформатор

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"Нам відомо, де перебувають американські підрозділи, а американській стороні – де діють російські військовослужбовці. Випади неузгоджених дій, що виникають у місцях зіткнення, оперативно вирішуються за існуючими каналами деконфліктингу", – заявили у відомстві.

Там підтвердили, що відповідний інцидент дійсно трапився 14 місяців тому. На той момент місто контролювали три сторони: коаліція на чолі зі США, курдські загони і сирійські урядові війська.

"Наразі всім діючим на землі сторонам доводилося постійно узгоджувати свої дії для виключення конфліктних ситуацій. Тому випадок, викладений американським представником, – наочний приклад ефективності наявних каналів взаємодії військових двох країн у Сирії", – наголосили представники відомства.

При цьому Telegram-канал Військовий Інформатор повідомив, що американські війська знову заблокували патруль російської Військової поліції на виїзді з міста Тель-Тамро в напрямку траси М4. Автоколона змушена була повернутися назад у місто.

Перехоплення американськими військами російської автоколони

Перехоплення американськими військами російської автоколони

Telegram-канал Військовий Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецпредставник США по САР Джеймс Джеффрі на брифінгу 23 січня повідомив про "незначні сутички" між російськими й американськими військовими.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Сирія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где "схватили" генерала? От писаки чубатые
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4
2
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А где про захват?
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3
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
2020 год: KНДР - под сaнкцuяmu CША и Всеro Мира иmеет свою : Элeктронику, Атомное оружие, Космические ракеты.____ 2020 rод: Украинa - живя без санкций НE имееt : элементарной электpонной пpомышлeннoстu. Из своеrо только, tрупы Украинсkoй граждансkой вoйны....
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6
3
2 из 3 ответов | показать все
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Иванова Елена, зато вам, панночка, прекрасно удается вытаскивать дупой эти гвозди.
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0
2
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Zhikharev Dmitry, К зеркалу подойди, скрепоносец.
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4
5

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