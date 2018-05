У Шойгу збрехали: скільки росіян насправді вбили в Сирії

У Сирії в результаті нападу бойовиків ІГІЛ загинули насправді дев'ять російських бійців і 26 військових армії сирійського президента Башара Асада.

Про це 27 травня написало в Twitter новинне агентство AFP з посиланням на дані моніторингової групи.

Відзначимо, що раніше Міноборони РФ відзвітувало, що загинули 4 військових, і ще троє були поранені.

