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ПолітикаЕкономіка

У Шойгу збрехали: скільки росіян насправді вбили в Сирії

9.1тЧитати новину російською

У Сирії в результаті нападу бойовиків ІГІЛ загинули насправді дев'ять російських бійців і 26 військових армії сирійського президента Башара Асада.

Про це 27 травня написало в Twitter новинне агентство AFP з посиланням на дані моніторингової групи.

Відзначимо, що раніше Міноборони РФ відзвітувало, що загинули 4 військових, і ще троє були поранені.

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До 300 убитих: подробиці бою між росіянами і військами США в Сирії

Нагадаємо, раніше в США розповіли подробиці бою з росіянами в Сирії , в якому загинули до 300 чоловік з боку РФ.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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