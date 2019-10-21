У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП: є постраждалі. Перші фото

У неділю, 20 жовтня, біля міста Бранешть у повіті Галац (Румунія) перекинувся автобус, в якому з Греції до Одеси їхали 46 українців.

Про це повідомляє Mediafax (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що транспортний засіб з'їхав із дороги і влетів у відбійник і в стовп, після чого перекинувся. За попередніми даними adevarul.ro, в результаті ДТП постраждали п'ять осіб.

У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП realitatea.net

Місцеві правоохоронці уточнили, що водій не перевищував швидкості. За їхньою версією, причиною аварії стала волога і туманна погода. На місце ДТП прибули екстрені служби.

У Румунії перекинувся автобус з українцями realitatea.net

У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП adevarul.ro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

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