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21 жовтня • оновлено в 17:32
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У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП: є постраждалі. Перші фото

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У неділю, 20 жовтня, біля міста Бранешть у повіті Галац (Румунія) перекинувся автобус, в якому з Греції до Одеси їхали 46 українців.

Про це повідомляє Mediafax (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що транспортний засіб з'їхав із дороги і влетів у відбійник і в стовп, після чого перекинувся. За попередніми даними adevarul.ro, в результаті ДТП постраждали п'ять осіб.

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У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП

У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП

realitatea.net

Місцеві правоохоронці уточнили, що водій не перевищував швидкості. За їхньою версією, причиною аварії стала волога і туманна погода. На місце ДТП прибули екстрені служби.

У Румунії перекинувся автобус з українцями

У Румунії перекинувся автобус з українцями

realitatea.net

У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП

У Румунії автобус з українцями потрапив у страшну ДТП

adevarul.ro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

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Тема
українці за кордоном
Місце
Румунія
Тег
ДТП
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вчера в Венгрии и Чехии, сегодня в Румынии! А на Украине вообще остались украинцы?
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