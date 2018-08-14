Думаю, все заметили то, как стремительно национальная валюта Российской Федерации теряет свой вес по отношению к доллару и евро. И если для кого-то это неожиданный сюрприз, то для меня вполне закономерный процесс, о котором я писал неоднократно. Однако то пике, что демонстрирует сейчас “деревянный”, это ещё не предел его возможностей в рамках жесткой санкционной политики США.

Дело в том, что помимо того масла, что в огонь полыхающей национальной валюты РФ добавляет администрация, расположенная по адресу Пенсильвания, Авеню 1600, соответствующие акценты расставляют уже и ведущие финансовые учреждения.

Новини В России болеют идеей отказаться от доллара

Bank of America, JPMorgan , Morgan Stanley, UBS и многие другие ведущие банки рекомендуют своим клиентам избавляться от вкладов в рублях, а также сами сливают вложения в облигации федерального займа РФ, что, в свою очередь, и провоцирует неустойчивую российскую валюту падать в цене по отношению к мировым гегемонам.

С учетом того, что с апреля этого года, когда начались основные распродажи ценных бумаг РФ, уже превышающие 370 млрд рублей, сам рубль просел более чем на 13%, с отметки 56 руб за доллар, то вчерашнего пика 69 рублей, дальнейшая судьба “деревянного”, не способного удержать свои позиции, видится весьма мрачной.

Новини Сенат решил отследить состояние Путина

Разумеется, пиком августовского удара по России станет 22 число, когда вступят в силу санкции по делу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Но до того момента рубль уже должен будет покорить психологическую отметку в 70 руб за доллар. После же отмеченной даты пике может лишь усилиться.

А потому перспектив для укрепления гибридной валюты – нет. И более того, ввиду накопившихся проблем падение должно продолжиться, если только Центробанк РФ не решит включить валютную топку.