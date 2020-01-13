"Авантюра століття": РПЦ задумала отримати вселенську владу за спиною у Константинополя

Єрусалимський Патріарх Феофіл всупереч волі Вселенського Патріархату вирішив скликати нараду предстоятелів помісних церков у Йорданії, в якій зацікавлена в першу чергу Російська православна церква.

Про те повідомляється на сайт Інформаційного спротиву. Примітно, що від участі вже відмовилися Кіпрський архієпископ Хризостом і Афінський Ієронім.

"Припускаємо, що ця авантюра століття все-таки відбудеться. Не важко здогадатися, що для самого Московського патріарха Кирила ця справа має дуже велику вагу. Експерти неодноразово вказували: після отримання автокефалії ПЦУ під самим Кирилом захитався патріарший трон", – зауважив автор матеріалу.

У РПЦ задумали отримати вселенську владу Газета 2000

Відзначається, що в мережі з'явилися дані про те, що в Кремлі хочуть замінити Кирила на більш приємну кандидатуру. Тому цей майбутній "собор" для Гундяєва буде останнім шансом втримати владу.

Названа також головна мета Москви на цьому "соборі": Кремль цікавить далеко не єдність Церкви і не мир в православ'ї, а власні інтереси – першість у православному світі.

Автор також нагадав, що подібний сценарій вже був реалізований в минулому: "собор" відбувся через 500 років після проголошення автокефалії РПЦ, а саме в 1948 році. Тоді за підтримки радянської влади, в тому числі особисто диктатора Йосипа Сталіна, в Москві хотіли провести Вселенський собор "для вирішення питання про присвоєння Московській Патріархії титулу вселенської". Однак інші церкви зірвали спроби РПЦ.

"Зараз церковна Москва, через 72 роки після першої невдалої спроби, заручившись підтримкою нового диктатора і господаря Кремля Путіна, на ейфорії від майбутнього святкування "75-річчя великої перемоги", знову намагається провести Вселенський собор для тієї ж мети. Ставки досить високі. Особисто у патріарха Кирила на кону поставлено все, включаючи його майбутнє. Проте не виключено, що і цей собор матиме такі ж наслідки, як і попередній. Господар Кремля розсердиться і після цього вже не бачити Кирилу куколя, а РПЦ – державної підтримки", – резюмували в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше архієпископ Кіпрський Хрисостом жорстко засудив патріарха РПЦ Кирила за релігійну війну проти церков, який визнали автокефалію Православної церкви України.

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