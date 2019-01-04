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У Росії залишився останній шанс: в НАТО зробили попередження Путіну

4.8тЧитати матеріал російською

Країни НАТО дали Росії останній шанс повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Інакше Захід муситиме вжити радикальніших заходів, повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг інформаційному агентству dpa.

"Важливо, що у Росії є останній шанс. Якщо вона не повернеться до виконання договору, у нас будуть великі проблеми, бо ДРСМД розвалиться", — пояснив Столтенберг.

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Він зазначив, що на території Європи немає нових американських ракет, але є нові російські, що ставить договір під загрозу.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Скріншот

"Ракета SSC-8 є мобільною, її важко виявити, вона здатна до ядерного впливу, скорочує час попередження і може досягти європейських міст. І тим самим Росія знижує поріг застосування ядерної зброї", — підсумував Генсек НАТО.

Як писав OBOZREVATEL:

  • у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

  • У Росії відповіли, що у США немає доказів порушення РФ Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

  • У грудні країни НАТО висунули Путіну ультиматум, заявивши, що у Росії є 60 днів, щоб повернутися до виконання договору, інакше США вийдуть з ДРСМД.

Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Росія
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Весь мир в труху ... !!!
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CARGO 100
CARGO 100
"... в НАТО сделали предупреждение Путину." А Путин молчком, без предупреждений, заhuячил "Авангард" на 6100 км. со скоростью 30 000 км/час и никаких проблем ... Только у Столтенбергов еще одна прибавилась ...
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Дейман Алон
Дейман Алон
CARGO 100, да было много дыма и огня, но никакого устрашающего эффекта эта пожарная постановка не произвела - все еще больше начали ржать с тупых мокшанутых на всю голову пидороссов!
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