У Росії залишився останній шанс: в НАТО зробили попередження Путіну

Країни НАТО дали Росії останній шанс повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Інакше Захід муситиме вжити радикальніших заходів, повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг інформаційному агентству dpa.

"Важливо, що у Росії є останній шанс. Якщо вона не повернеться до виконання договору, у нас будуть великі проблеми, бо ДРСМД розвалиться", — пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що на території Європи немає нових американських ракет, але є нові російські, що ставить договір під загрозу.

Єнс Столтенберг Скріншот

"Ракета SSC-8 є мобільною, її важко виявити, вона здатна до ядерного впливу, скорочує час попередження і може досягти європейських міст. І тим самим Росія знижує поріг застосування ядерної зброї", — підсумував Генсек НАТО.

Як писав OBOZREVATEL: