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У Росії влаштують новий суд над українськими полоненими моряками: чого чекати

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У Москві 17 квітня 2019 року відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у листопаді 2018 року.

Про це в Facebook повідомив координатор групи адвокатів, які представляють інтереси військовополонених українців, Микола Полозов. "За попередніми даними, отриманими від слідства, матеріали в обґрунтування клопотання надійдуть в Лефортовський районний суд Москви 15 квітня, судові засідання відбудуться 17 квітня", – зазначив адвокат.

Зокрема, за його інформацією, о 9:30 відбудеться судові засідання щодо Андрія Драча, Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семідоцького, Сергія Цибізова, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка .

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"О 14:00 пройдуть судові засідання щодо Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного. П'ята четвірка: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. Шоста четвірка: Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба", – додав Полозов.

У Росії влаштують новий суд над українськими полоненими моряками: чого чекати

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Когда откинутся-не узнают Украину. Везде развешены триколоры и портреты Путина, грамодяне с георгиевскими стричками радостно дякуют зеленым человичкам за освобождение от кровавой фашистко-бандеровской панды, в полевые отделения ФСБ стоят очереди патриотов-украинцев, шо бы гидно написать донос на соседей-бандеровцев и зрадников украинского народа,воевавшим в АТО
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