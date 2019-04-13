У Росії влаштують новий суд над українськими полоненими моряками: чого чекати

У Москві 17 квітня 2019 року відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у листопаді 2018 року.

Про це в Facebook повідомив координатор групи адвокатів, які представляють інтереси військовополонених українців, Микола Полозов. "За попередніми даними, отриманими від слідства, матеріали в обґрунтування клопотання надійдуть в Лефортовський районний суд Москви 15 квітня, судові засідання відбудуться 17 квітня", – зазначив адвокат.

Зокрема, за його інформацією, о 9:30 відбудеться судові засідання щодо Андрія Драча, Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семідоцького, Сергія Цибізова, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка .

Українські полонені моряки, яких захопив Кремль

"О 14:00 пройдуть судові засідання щодо Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного. П'ята четвірка: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. Шоста четвірка: Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба", – додав Полозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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