У Росії влаштують новий суд над українськими полоненими моряками: чого чекати

У Москві 17 квітня 2019 року відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у листопаді 2018 року.
Про це в Facebook повідомив координатор групи адвокатів, які представляють інтереси військовополонених українців, Микола Полозов. "За попередніми даними, отриманими від слідства, матеріали в обґрунтування клопотання надійдуть в Лефортовський районний суд Москви 15 квітня, судові засідання відбудуться 17 квітня", – зазначив адвокат.
Зокрема, за його інформацією, о 9:30 відбудеться судові засідання щодо Андрія Драча, Дениса Гриценка, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгенія Семідоцького, Сергія Цибізова, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка .
Українські полонені моряки, яких захопив Кремль
"О 14:00 пройдуть судові засідання щодо Богдана Небилиці, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного. П'ята четвірка: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. Шоста четвірка: Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Варімез, Сергій Чуліба", – додав Полозов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
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