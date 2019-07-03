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У Росії висунули остаточні звинувачення вже 13 українським морякам: що відомо

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У Росії висунули остаточні звинувачення уже 13 військовополоненим українським морякам.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов. За словами захисника, ще чотирьом морякам оголосили обвинувачення 2 липня.

"Пройшли слідчі дії відносно ще чотирьох українських військовополонених моряків: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки. Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", – йдеться в повідомленні.

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Українських моряків судять у РФ

Українських моряків судять у РФ

"Цензор.НЕТ"

3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших українських моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позовУкраїни і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.

  • Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

  • Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виставив Кремлю ультиматум: Росія мала надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна розпочне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

  • 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

  • Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота — це пастка, і схоже, у Зеленського у неї втрапили.

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфліктУкраїнські політв'язні в Росії
Місце
Росія
Теги
полонені морякиКерченська протока
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
И...какие же они военнопленные...это обычные преступники...от которых Оккраина отказалась Путин же вам предложил идиотам их освободить..и судить по российским законам..Ан нет...вам надо чтобы они в СИЗО сидели))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Моё мнение...пришло время дурачков обменять..поторговаться...7 месяцев..для них.. это уже офигенно...будут долго писаться по ночам в воспоминаниях..)))Как Гринпис...)))Кстати...очередных дурачков на Окраине...не нашлось..А столько было грозных обещаний))и даже НАТО побоялось)))
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Сидоров Андрей, А у вас одноклітина істотко є своя думка?
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