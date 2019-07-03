У Росії висунули остаточні звинувачення вже 13 українським морякам: що відомо

У Росії висунули остаточні звинувачення уже 13 військовополоненим українським морякам.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов. За словами захисника, ще чотирьом морякам оголосили обвинувачення 2 липня.

"Пройшли слідчі дії відносно ще чотирьох українських військовополонених моряків: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки. Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", – йдеться в повідомленні.

Українських моряків судять у РФ "Цензор.НЕТ"

3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших українських моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позовУкраїни і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряків.

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виставив Кремлю ультиматум: Росія мала надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна розпочне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ у тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити її зміст із главою держави.

Клімкін зі свого боку оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії та України. Він звернув увагу, що російська нота — це пастка, і схоже, у Зеленського у неї втрапили.

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