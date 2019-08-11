У Росії священик мало не вбив дитину при хрещенні: моторошне відео

Російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину при хрещенні в храмі в Гатчині (дивіться відео в самому низу новини).

Відео моторошного інциденту з'явилося на YouTube. На ньому монах силою занурює дитину в воду під нестямні крики матері і самого малюка. На кадрах видно, як священнослужитель не дає жінці забрати дитину назад.

Як повідомило видання " Фонтанка.ру", після таїнства мати малюка написала заяву в поліцію. З її слів, відреагували і в єпархії, пообіцявши усунути священнослужителя.

Хрещення в Росії Скрін з відео

Сам же Фотій вважає, що нічого страшного не сталося, а всьому виною зайва недовірливість мами.

"А що, власне, сталося? Нічого ж не сталося, моєї провини ніякої немає. Це просто підвищені емоції мами, вона виявилася людиною невоцерковленою і не готовою до хрещення. За правилами православної церкви належить немовляту занурювати тричі з головою, я це і зробив. Води немовля не наковталося, об стінки купелі не вдарилося. Я 26 років служу і завжди намагаюся так хрестити", - заявив він журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий священик РПЦ, протоієрей Андрій Ткачов закликав вмирати замість того, щоб лікуватися, і заборонив жінкам роздягатися перед лікарями.

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