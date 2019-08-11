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У Росії священик мало не вбив дитину при хрещенні: моторошне відео

33.8т Читати матеріал російською

Російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину при хрещенні в храмі в Гатчині (дивіться відео в самому низу новини).

Відео моторошного інциденту з'явилося на YouTube. На ньому монах силою занурює дитину в воду під нестямні крики матері і самого малюка. На кадрах видно, як священнослужитель не дає жінці забрати дитину назад.

Як повідомило видання " Фонтанка.ру", після таїнства мати малюка написала заяву в поліцію. З її слів, відреагували і в єпархії, пообіцявши усунути священнослужителя.

Хрещення в Росії

Хрещення в Росії

Скрін з відео

Сам же Фотій вважає, що нічого страшного не сталося, а всьому виною зайва недовірливість мами.

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"А що, власне, сталося? Нічого ж не сталося, моєї провини ніякої немає. Це просто підвищені емоції мами, вона виявилася людиною невоцерковленою і не готовою до хрещення. За правилами православної церкви належить немовляту занурювати тричі з головою, я це і зробив. Води немовля не наковталося, об стінки купелі не вдарилося. Я 26 років служу і завжди намагаюся так хрестити", - заявив він журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий священик РПЦ, протоієрей Андрій Ткачов закликав вмирати замість того, щоб лікуватися, і заборонив жінкам роздягатися перед лікарями.

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Ti Vladimir
Ti Vladimir
Нашли мертвым в ванной: в Харькове произошла трагедия с ребенком
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Вот так вот на рАсиЕ приучают к православному фашизму ещё с рождения, вот это самое адовое место на нашей Земле... http://2.bp.blogspot.com/_NfsdvUxYGkI/TLdlve9esUI/AAAAAAAAYj8/z1Nw9JdYxbs/s1600/prav2010-10-09-2.jpg https://pbs.twimg.com/media/BYPZVMACcAAUsEw?format=jpg&name=900x900
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Жартенко Анастасия
Жартенко Анастасия
Українці ! Ми, вы офигели. А как верующий человек может ходить к врачам? Читайте библию - НИ ОДИН ВОЛОС не упадёт с головы верующего, без воли господа!!!!!!!!!! Кто ходит к врачам, те бесы!!!!!
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Шпак Ирина
Шпак Ирина
Ребёнок перепуг на всю жизнь заработал.
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