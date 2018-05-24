В Росії сталося масове вбивство: з'явилися нові деталі

У селі Булгунняхтах в Хангалаському районі Якутії (Росія) чоловік убив п'ятьох людей, які були його сусідами, і застрелився сам.

(Новина доповнена подробицями)

Як повідомляє телеграм-канал Mash, серед жертв є дитина.

Стрільця звали Олександр Новіков. Вбивство він скоїв із зареєстрованої зброї.

Зазначається, що його сусіди випивали, на підставі чого у них часто виникали конфлікти.

Перед початком стрілянини Новіков зателефонував родичці і розповів про сварку з сусідами.

"Сьогодні зранку сталася чергова сварка: сусіди прийшли до Новікова і почали просити грошей на випивку. Коли Олександр відмовив, вони стали погрожувати йому. За годину стрілець знову набрав сестру і сказав, що все владнав. Після цього Новіков попрощався з родичкою і повідомив, що зараз застрелиться", - повідомляє канал.

За інформацією "РИА Новости", спочатку чоловік прийшов до будинку одних сусідів і застрелив там батька і сина. Після цього він попрямував до іншого будинок, де вбив жінку і дитину. На звуки пострілів прибіг сусід із третього будинку, він також був застрелений.

У другому будинку була ще дівчинка, вона сховалася і не постраждала. Також там проживають дідусь і бабуся дитини. Під час стрілянини вони були на городі на іншій ділянці.

За словами жителів селища, Новиков переїхав до них 10 років тому. Його вважали дивним, він майже ні з ким не спілкувався, жив один у будинку із забитими вікнами. Щоправда, агресії чоловік ніколи не виявляв, жодних скарг на нього не надходило.

За попередніми даними слідства, 65-річний Новіков, озброївшись гладкоствольною рушницею "Вепр", прийшов до будинку своїх сусідів через особисту неприязнь.

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