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У Росії розбився автобус з десятками пасажирів: фото і відео

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Автобус з десятками пасажирів перекинувся на трасі в Башкирії ( Росія), загинули п'ятеро людей.

Про це в неділю ТАСС повідомили в прес-службі МНС Росії.

"На трасі Уфа – Бєлорєцьк в Архангельському районі автобус скоїв з'їзд з дорожнього полотна. За попередньою інформацією, загинули п'ятеро людей, постраждали п'ятеро", - сказали у відомстві.

У Росії розбився автобус з десятками пасажирів: фото і відео

За даними ГИБДД, ДТП за участю автобуса марки King Long сталося на трасі Бєлорєцьк – Инзер. У салоні знаходилися 39 осіб, зазначає "РИА Новости".

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Як зазначає "Інтерфакс", автобус з'їхав у кювет, де перекинувся. Кілька пасажирів затиснуті в автобусі, для їх вилучення потрібна деблокування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові "нова Зайцева" загинула, тікаючи з місця ДТП. В мережу потрапили фото.

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Makc Махов
Makc Махов
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