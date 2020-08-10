У Росії різко відповіли Зеленському на заяву щодо виборів у Білорусі

Захарова про поради Зеленського: Білорусь розбереться сама, як їй жити.
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова закликала президента України Володимира Зеленського "не радити Білорусі, як їй жити".
Про це вона написала в Facebook, коментуючи заяву Зеленського, який закликав білорусів до діалогу і толерантності.
"Золоті слова українського президента! Як же вони добре описують ситуацію, тільки не в сусідній країні, а в своїй власній. Як просунулося б виконання Мінських домовленостей, якби ця заява Зеленського стосувалася б України, а не Білорусі, яка розбереться сама, як їй жити", – заявила Захарова.
За її словами, не українським політикам з їх "сумним досвідом держпереворотів і розвалу країни" що-небудь радити.
Cкрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо протестів в Білорусі, закликавши відмовитися від вуличного насильства. Він додав, що Білорусь в своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів і постаратися забезпечити власному народу його права і свободи в повному обсязі.
За попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Водночас його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала швидка. Також ОМОН застосовував світлошумові гранати.
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.
ЗМІ опублікували фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.
Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.