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16 травня • оновлено в 03:20
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У Росії різко відповіли на блокування ЗМІ та соцмереж в Україні

10.5т
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Продовження Україною заборони на російські соцмережі та інші інтернет-ресурси в РФ назвали "актом прямої цензури".

Відповідну заяву 15 травня опублікувало Міністерство закордонних справ Росії. Щодо російських медіа, стверджує відомство, ведеться "дискримінаційна і протиправна політика".

"Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору. Подібні дії є грубим порушенням таких основоположних принципів міжнародного права, як свобода вираження поглядів та рівний доступ до інформації", – заявили в РФ.

У Росії прокоментували блокування ЗМІ і соцмереж в Україні

У Росії прокоментували блокування ЗМІ і соцмереж в Україні

Колаж

Блокування сайтів МЗС назвав лише "малою часткою свавілля" щодо ЗМІ в Україні.

Пропагандисти стверджують, що в країні "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя та свободи".

"Київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ, посилюючи законодавство та держрегулювання медіа-простору, а також застосовуючи адміністративні та інші форми тиску на журналістів", – стверджує пресслужба.

Також російський МЗС закликав профільні міжнародні структури і правозахисні неурядові організації, зокрема представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра "відреагувати належним чином".

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Автор
Дарина Дурова
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда заборона ЗМІ соцмережі
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