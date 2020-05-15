Продовження Україною заборони на російські соцмережі та інші інтернет-ресурси в РФ назвали "актом прямої цензури".
Відповідну заяву 15 травня опублікувало Міністерство закордонних справ Росії. Щодо російських медіа, стверджує відомство, ведеться "дискримінаційна і протиправна політика".
"Розцінюємо цей крок як акт прямої цензури, спрямований на зачистку інформаційного простору країни від альтернативних точок зору. Подібні дії є грубим порушенням таких основоположних принципів міжнародного права, як свобода вираження поглядів та рівний доступ до інформації", – заявили в РФ.
У Росії прокоментували блокування ЗМІ і соцмереж в Україні
Колаж
Блокування сайтів МЗС назвав лише "малою часткою свавілля" щодо ЗМІ в Україні.
Пропагандисти стверджують, що в країні "журналістська діяльність давно пов'язана з ризиком для життя та свободи".
"Київська влада веде послідовну політику репресій щодо ЗМІ, посилюючи законодавство та держрегулювання медіа-простору, а також застосовуючи адміністративні та інші форми тиску на журналістів", – стверджує пресслужба.
Також російський МЗС закликав профільні міжнародні структури і правозахисні неурядові організації, зокрема представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра "відреагувати належним чином".
Як писав OBOZREVATEL:
14 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.
РНБО виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському 13 травня.
У країні, зокрема, встановили нові заборони для 28 пропагандистських медіакомпаній Росії та продовжили на три роки санкції проти вже внесених до списків ЗМІ.
Із повним переліком заблокованих компаній РФ можна ознайомитися за посиланням.
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