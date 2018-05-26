У Росії пригрозили Україні "червоною карткою" через Кримський міст

Депутат Держдуми Росії Дмитро Бєлік пригрозив Україні "червоною карткою і видаленням" через ініціативу патрулювання українськими кораблями Керченської протоки.

За його словами, морський патруль України - це небажаний гість, якого нібито навіть на поріг не пустять, передає РІА Новини.

"Росія виконує міжнародні зобов'язання щодо зони вільного судноплавства між Таманню і Кримом, протоку відкрито, але під нашим контролем. Будь-яка спроба іноземного патрулювання Керченської протоки - це "червона картками і видалення з поля", - пригрозив російський політик.

Ситуація стає все більш напруженою. Якщо з 30 квітня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ почала затримувати і обшукувати судна здебільшого у Керченській протоці, то з 20 травня - ті, що йшли з/до портів Бердянська і Маріуполя у безпосередній близькості до нашого узбережжя. 25 травня - всього в 7 милях, тобто де-факто у територіальних водах України. Одночасно з цим - загострення на фронті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії прийняли рішення про те, що Кримський міст необхідно охороняти. На ці цілі з держбюджету країни планується виділити колосальну суму - 53 мільярди рублів (близько 22 мільярдів гривень, близько 840 мільйонів доларів США).