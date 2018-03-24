У Росії підірвали 220-метрову телевежу: епічні кадри

Майже 220-метрову недобудовану телевежу знесли в російському Єкатеринбурзі.

Очевидці показали в мережі епічні фото і відео того, що відбувається.

Техніки двічі сповістили людей, після чого підірвали споруду, яка раніше була найвищою в місті.

Її почали будувати в 1983 році на вулиці 8 Березня. Сигнал з вишки повинен був покривати всю Свердловську область. У 1991 році через перебої з фінансуванням будівництво заморозили. В різний час в башті пропонували влаштувати офіси, спортивний центр, РАЦС, атракціони, кінотеатр, храм і інше.

ura.news

ura.news

ura.news

Як повідомляв "Обозреватель", 11 вересня 2001 року весь світ був прикутий до екранів телевізорів і стежив за новинами, в яких повідомлялися подробиці теракту в США. Смертники атакували вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону на захоплених літаках.