У Росії сталася жахлива пожежа у ТРЦ: загинули діти

У російському Кемерово в неділю, 25 березня, спалахнув ТЦ "Зимова вишня". (Щоб переглянути відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Уже відомо, що під час пожежі загинули четверо дітей (усього, за даними ЗМІ, жертв шестеро). Їх тіла знайшли в одному із залів кінотеатру, повідомляє "Інтерфакс".

Вогонь охопив мінімум три поверхи з чотирьох. Евакуйовані 100 відвідувачів і працівників. Серед них - 9 потерпілих.

Імовірно, вогнище спалаху знаходилося в одному з кінозалів, повідомив перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, що знаходиться на місці події.

На ліквідації пожежі в торгово-розважальному центрі працюють більше десяти одиниць техніки. Площа - вже 500 квадратних метрів. Вогонь зупинити не вдається, - горить пластикова обшивка дитячого розважального центру.

Люди від безвиході вистрибували з вікон. Один чоловік розбився на смерть.

Прокуратура Кемеровської області проводить перевірку за фактом пожежі. "За фактом загоряння в торговому центрі" Зимова вишня" 25 березня організовано перевірку, на місце виїжджав прокурор Заволзького району міста Кемерова В'ячеслав Тиунов", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв "Обозреватель", у столиці Азербайджану Баку в результаті пожежі вночі 2 березня в приміщенні наркологічного центру загинули 24 людини