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У Путіна виправдалися за вторгнення російських військових до Венесуели

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Військові фахівці з Росії перебувають у Венесуелі в рамках відносин з урядом країни.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає "РГ". "Це все в рамках нормальних відносин із законним урядом робиться", — сказав він.

Коментуючи погрози керівництва США у зв'язку з цим, Ушаков наголосив: "Мені здається, непогано Захарова сказала: нехай виконують свої зобов'язання щодо Сирії спокійно, а за це не хвилюються".

Російські військові у Венесуелі

Російські військові у Венесуелі

twitter.com/guidoolimpio

Зі свого боку офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російські військові фахівці перебуватимуть у Венесуелі стільки, скільки це необхідно їм та уряду Венесуели.

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"Як довго? Стільки, скільки їм буде треба. Стільки, скільки вони знадобляться уряду Венесуели. Це все робиться на основі двосторонніх домовленостей", — сказала вона, передає RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня до Венесуели прибули два російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
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