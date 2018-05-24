У Путіна перекроїли ПВК "Вагнер": що змінилося

Російське військове керівництво провело зміни організаційно-штатної структури та чисельного складу приватної військової компанії "Вагнер", бійці якої воюють на Донбасі і в Сирії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Зокрема, нова назва ПВК - "Ліга".

За даними ІО, на даний момент це незаконне збройне формування (НВФ) складається з основного бойового підрозділу "Ліга Ветерани", що створений на базі полкової тактичної групи (ПТГ) "Вагнер", підрозділу "Ліга МТБ" (колишня адміністрація польового табору) , "Ліга СБ" (колишня група "Слідопит") і тилового забезпечення.

"Глава правління нової організації "Ліга"- Трошев Андрій Миколайович, який до цього був на посаді виконавчого директора ПВК "Вагнер" і керівника групи "Слідопит" (служба безпеки ПВК "Вагнер", особистий номер М-2315). Командир підрозділу "Ліга ветерани"- Уткін Дмитро Валерійович (позивний "Вагнер", особистий номер М-0209). Пункт постійної дислокації - полігон Молькіно (Краснодарський край, РФ)", - пише Тимчук.

Крім того, всі співробітники ПВК отримали посади "фахівців", які розділені на 4 категорії:

- фахівець 1-ї категорії - командир батальйону;

- фахівець 2-ї категорії - заступник командира батальйону;

- фахівець 3-ї категорії - командир роти, заступник командира роти, командир взводу, заступник командира взводу, командир відділення;

- фахівець 4-ї категорії - рядовий.

Нагадаємо, раніше СБУ знайшла куратора українського крила ПВК "Вагнера" .