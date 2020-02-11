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11 лютого • оновлено в 17:21
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У Путіна офіційно озвучили ім'я "куратора" терористів на Донбасі

13т
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Заступник голови адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак справді став новим куратором терористів на Донбасі.

Це офіційно підтвердив спікер глави РФ Дмитро Пєсков. Зокрема, на питання, чи можна вважати, що Козак тепер головний співробітник АП, відповідальний щодо України, він відповів ствердно. Пряму мову передав у своєму Telegram-каналі український журналіст (УНІАН) Роман Цимбалюк.

"Можу констатувати, що так – Козак займається і займатиметься на своїй новій посаді українськими справами й питаннями інтеграції. Точне формулювання буде зафіксовано в розподілі обов'язків, який досі не формалізовано", – сказав прессекретар Путіна.

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Дмитро Козак став новим куратором терористів на Донбасі

Дмитро Козак став новим куратором терористів на Донбасі

"Страна"

Додамо, що спікер Путіна цинічно зазначив, що "в Росії багато інтеграційних процесів, крім України, в яких вона (Росія) бере участь вельми успішно".

Водночас, за словами Пєскова, указ про звільнення помічника глави РФ Владислава Суркова дотепер не підписаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Козак Владислав Сурков Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
как там в крыму,знатоки есть?.воды людям хватает?
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
а как там американский куратор поживает?
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Paruhol Semen, Волкер что ли ? Так он слетел давно . Может быть Мнучин ? Так он слетел недавно .
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Повезло свиноpылым. А ведь мог бы Рамзана назначить.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Klizmahohlenko Gerald, тогда бы в болотах на законом уровне было бы закреплено по русскому очку в личном распоряжении каждого чечена. И ты бы наконец смог узаконить свои отношения со своим чеченским бойфрендом.
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