У пустелі Юти знайшли "позаземний" об'єкт із фільму "2001 рік: Космічна одіссея"

У пустелі штату Юта в США знайдено металевий моноліт невідомого походження.

Як повідомляє Daily Mail, артефакт схожий на реквізит фільму "2001 рік: Космічна одіссея" Стенлі Кубрика.

Відзначається, що дивну конструкцію заввишки близько трьох метрів було помічено 18 листопада 2020 року екіпажем вертольота Департаменту громадської безпеки штату, який допомагав співробітникам відділу охорони дикої природи підраховувати гірських козлів.

За словами пілота Брета Хатчінгса, спочатку вони подумали, що "у NASA щось відвалилося", але потім стало зрозуміло: цю штуковину встановили, вона не падала з неба. За його словами, це зробив або "художник нової хвилі", або великий фанат Кубрика.

Точне місце розташування знахідки не називають, тому що є ризик, що зацікавлені люди можуть наражатися на небезпеку, намагаючись підійти ближче до монументу. Відомо лише, що він перебуває в бухті з червоною скелею.

"Ми знати не знаємо, що це таке, але 2020-го краще подібні штуки не чіпати", – відзначили в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Норвегії був знайдений похоронний корабель для поховання вікінгів "високого статусу". На судні, що знаменує безпечний перехід у загробний світ, є зал для бенкетів, культовий будинок і залишки похоронної тури.