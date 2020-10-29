У Празі згоріла унікальна українська церква 17 століття. Фото

У парку Сади Кінських у Празі 28 жовтня згоріла унікальна дерев'яна українська церква Святого Михайла 17 століття. Пожежу ліквідували шість пожежних команд.

Як пише Novinki, в результаті НП ніхто не постраждав, але вогонь, який охопив всю дерев’яну конструкцію, майже повністю знищив пам'ятку архітектури.

"Дзвіниця обвалилася. Ми вийняли кілька балонів з пропан-бутаном під тиском із церкви, які охолодили", – розповів один із рятувальників.

Для з’ясування причин пожежі на місце події прибули слідчі. Тим часом влада Праги ініціювала створення громадського збору для реставрації згорілої церкви Святого Михайла. Збирати кошти почнуть вже 29 жовтня. Цю інформацію підтвердив у своєму Twitter і посол України у Чехії Євген Перебийніс.

"За щойно оприлюдненою інформацією речника магістрату міста Прага Віта Гофмана, 29 жовтня буде оголошено публічний збір пожертв на відновлення церкви", – написав він.

Церква Святого Михайла – дерев’яний православний храм, побудований в другій половині 17 століття в Україні. У першій половині 20 століття його було розібрано та перевезено до Садів Кінських. Зрештою церква стала частиною колекцій Етнографічного музею.

Унікальна пам'ятка збудована у так званому бойківському стилі з елементами народного бароко. Церква має довжину близько 14 метрів і ширину 8 метрів. Висота дзвіниці становила близько 17 метрів. З 2008 року у храмі проводилися богослужіння православної церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Нанті (Франція) загорівся кафедральний собор святого Петра і Павла. Рятувальникам вдалося уникнути ризику обвалення. Втім вогонь знищив великий орган та порушив міцність будівлі. Крім того, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.