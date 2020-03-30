У Португалії міграційну службу звинуватили у вбивстві українця: МЗС терміново направило ноту

Посольство України в Лісабоні звернулося з терміновою нотою до Міністерства закордонних справ Португалії після сюжету ЗМІ про вбивство українця в аеропорту інспекторами міграційної служби.

Фото листа дипломати опублікували на сторінці в Fаcebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Посольство виступило з проханням сприяти проведенню об'єктивного, неупередженого, незалежного і справедливого розслідування даної справи.

Facebook посольства України в Португалії

Facebook посольства України в Португалії

Нагадаємо, в аеропорту Лісабона помер громадянин України. ЗМІ і діаспора завили, що це стало наслідком неправомірних дій міграційної служби.

У Португалії міграційну службу звинуватили у вбивстві українця

За даними порталу tvi24.iol.pt, інспектори застосували фізичну силу і залишили чоловіка в наручниках. У нього трапився напад епілепсії. Після злочину вони нібито намагалися приховати факти, не викликаючи судову поліцію, відділ убивств якої був попереджений тільки під час розтину експертами з Лісабонського інституту юридичної медицини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Доброслав (Польща) були знайдені тіла двох громадян України.

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