У Польщі зіткнулися два автобуси з пасажирами: десятки поранених. Фото ДТП

У Нижньосілезькому воєводстві в Польщі у вівторок, 6 серпня, зіткнулися два пасажирські автобуси, в результаті чого постраждали 27 із 70 пасажирів.

Про це повідомляє RMF24 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що спочатку автобуси їхали один за одним, але раптово один із них вдарив другого ззаду. Видимість на дорозі в цей час ускладнювалася зливою.

ДТП у Польщі RMF24

Більшості пасажирів вдалося самостійно вибратися з транспорту. Вони відбулися легкими травмами.

У найважчому стані був доставлений у лікарню один із водіїв, якого затиснуло в кабіні. Чоловіка діставали з автобуса рятувальники.

Всі постраждалі були госпіталізовані в медустанови міст Олава, Бжег, Ополе і Стшелін.

ДТП у Польщі RMF24

ДТП у Польщі RMF24

ДТП у Польщі RMF24

ДТП у Польщі RMF24

ДТП у Польщі RMF24

ДТП у Польщі RMF24

ДТП у Польщі RMF24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого постраждали 70 осіб.

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