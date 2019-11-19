У Польщі затримали українця за подвійне вбивство

Польські прикордонники затримали громадянина України за подвійне вбивство в Чехії.

Як передає пресслужба Бещадських прикордонників, 32-річного чоловіка затримали в пункті пропуску "Корчова-Краковець".

Українець їхав в автобусі Прага-Київ і не очікував, що його затримають. Опору при цьому не чинив.

Слідчі Чехії переслідували його за вбивство двох осіб, яке він зробив у неділю, 17 листопада. Зараз він знаходиться в розпорядженні прокуратури міста Перемишль і чекає початку процедури екстрадиції в Чехію.

bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Польщі на яблучній плантації в Садковіце (Лодзьке воєводство) були знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

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