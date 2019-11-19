Головна Новини
20 листопада • оновлено в 01:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Польщі затримали українця за подвійне вбивство

1.3т
Читати матеріал російською

Польські прикордонники затримали громадянина України за подвійне вбивство в Чехії.

Як передає пресслужба Бещадських прикордонників, 32-річного чоловіка затримали в пункті пропуску "Корчова-Краковець".

Українець їхав в автобусі Прага-Київ і не очікував, що його затримають. Опору при цьому не чинив.

Новини
Убили, щоб не платити? У справі про загибель українців у Польщі з'явилися шокуючі деталі

Слідчі Чехії переслідували його за вбивство двох осіб, яке він зробив у неділю, 17 листопада. Зараз він знаходиться в розпорядженні прокуратури міста Перемишль і чекає початку процедури екстрадиції в Чехію.

У Польщі затримали українця за подвійне вбивство

bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Польщі на яблучній плантації в Садковіце (Лодзьке воєводство) були знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Польща
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги