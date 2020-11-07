У Польщі ввели жорсткий карантин через рекорд по COVID-19
У країні зафіксували рекордні 25 тисяч нових випадків коронавірусу
З 7 листопада закрилися театри, кінотеатри, музеї, галереї, громадські та музичні центри
Учні всіх класів шкіл перейшли на дистанційне навчання
У Польщі в зв'язку з ростом випадків зараження коронавірусом ввели ряд нових карантинних обмежень. Вони вступили в силу 7 листопада і будуть діяти щонайменше до 29 листопада.
Як повідомляє TVN 24, рішення про жорсткий карантин було ухвалено після того, як в країні за добу підтвердили майже 25 тисяч нових випадків зараження COVID-19.
Так, з суботи в країні повністю закрилися театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, громадські та музичні центри. Також введені обмеження на перебування людей в церквах і магазинах.
У магазинах площею менше 100 квадратних метрів буде допускатися 1 покупець на 10 квадратних метрів, у великих магазинах – 1 покупець на 15 квадратних метрів.
З понеділка, 9 листопада, учні всіх класів шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Раніше дистанційно навчалися учні 4-8 класів та середніх шкіл.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецкій напередодні попередив, що "листопад буде найважчим місяцем" і закликав громадян залишатися вдома. Він також звернувся до учасників демонстрацій проти обмеження абортів: "Будь ласка, протестуйте, але в мережі".
Відзначимо, що коронавірусом в Польщі заразилися усього 493 765 осіб. За останню добу, 6 листопада, було зафіксовано 27 086 нових випадків. Це найвищі показники з початку пандемії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вАвстралії за останні кілька днів не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. П'ять місяців в країні діяв жорсткий карантин.