У Польщі вантажівка протаранила потяг: десятки постраждалих. Подробиці і фото

У польському місті Далешове недалеко від Щецина пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою-лісовозом.

"У Далешове в Західнопоморському воєводстві вантажівка в'їхала в поїзд на нерегульованому переїзді", - повідомила журналістка Анета Лужковська на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією Центру управління кризовими ситуаціями, водій вантажівки помер на місці. Ще постраждали 28 осіб, які перебували в поїзді, в тому числі машиніст і начальник поїзда.

Повідомляється, що серед постраждалих також було семеро дітей. Вони отримали незначні травми.

В результаті зіткнення були пошкоджені шляхи і тягова мережа. Під час проведення ремонтних робіт на даній ділянці поїзди буде замінено на автобуси.

Miejsce wypadku w Daleszewie pod Szczecinem. Liczba rannych wzrosła do 28 @ RMF24pl pic.twitter.com/MH4pPq7K7R - Aneta Łuczkowska (@aneta_l) 13 червня 2018 р.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Італії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою.