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У Польщі вантажівка протаранила потяг: десятки постраждалих. Подробиці і фото

2.1тЧитати новину російською

У польському місті Далешове недалеко від Щецина пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою-лісовозом.

"У Далешове в Західнопоморському воєводстві вантажівка в'їхала в поїзд на нерегульованому переїзді", - повідомила журналістка Анета Лужковська на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією Центру управління кризовими ситуаціями, водій вантажівки помер на місці. Ще постраждали 28 осіб, які перебували в поїзді, в тому числі машиніст і начальник поїзда.

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Повідомляється, що серед постраждалих також було семеро дітей. Вони отримали незначні травми.

В результаті зіткнення були пошкоджені шляхи і тягова мережа. Під час проведення ремонтних робіт на даній ділянці поїзди буде замінено на автобуси.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в Італії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою.

Місце
ПольщаЩецін
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